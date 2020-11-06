女子會所泳池遇溺　保安驚嚇親住客兜路　救護員：人命定體面重要

救護員每天都在鬼門關前拯救生命，必須爭分奪秒，但有救護員最近在網上分享驚險萬分的個案，指曾接報某大型屋苑私人會所泳池內有女子遇溺，已沒有呼吸和脈搏，本應迅速送院，惟會所保安卻因怕驚動住客而帶他們走「九曲十三彎」的後門，讓他不禁怒斥：「究竟係人命緊要定所謂嘅體面重要？」幸好女泳客最後在救護員努力下救回一命。

有救護員表示曾在送遇溺命危泳客往醫院時，被私人屋苑會所保安帶走後門，耽誤救人過程。示意圖。（資料圖片）

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該名救護員在facebook專頁「公務員secrets」投稿，分享其救護生涯第2次與「死神拗手瓜」的個案。他表示，事發當天到某大型屋苑私人會所泳池，1名20多歲的外籍女泳客遇溺，被救上水時已經沒有呼吸和脈搏，列作DBA（Dead Before Arrival，救護員到達前已死亡）；消防與救護到場後接手，立即剪衫、抹身、貼上自動心臟去顫器電極片及繼續心肺復甦（CPR）施救。

樓主續指，由於擔架床無法進入屋苑電梯，故他們到場時已先準備好床，再以輪椅接送泳客。不過，當救護員帶事主離開會所時，本應只有1條樓梯的路程，卻被保安引領至後門，沿途「九曲十三彎」，不但轉乘2次貨𨋢，更要從後門走出大街，才有同事接應。

救護員怒批保安不顧人命，幸好最後成功救回女泳客一命，令他非常感動。（《跳躍生命線》劇照）

樓主在文中炮轟，指「（走後門）原因係所謂嘅『人性』，因為怕呢種事情嚇到其他會所嘅住客」，質疑「如果嗰個係你屋企人仲會行後門嗎？！究竟係人命緊要定所謂嘅體面重要？」，他續指由於事主為女性，救護員須蓋上紅墊做CPR，因此要份外用力，「而我每次做DBA case時都會同自己講要盡力！『搓好啲！醒呀！頂住呀！』」。

可惜前往醫院的路上再遇難題，樓主負責駕駛，卻遇上塞車，因此必須在整條街「逆行而上」，希望為傷者爭取時間。所幸的是，救護車駛到醫院時，女泳客微微張開眼，鬼門關前救回一命。樓主事後也坦言，「最後話救得返呢下，係非常感動。此紀錄為提醒日後自己要keep住團火，好好記住呢份感覺」。

帖文一出即引起熱議，不少人感謝救護員的付出，「感謝你的堅持救回一命」、「睇到起雞皮，好感動」，亦有網民批評保安的做法，認為應以人命為先，「呢啲屋苑真係要開名，住入去要預咗有事無人救」、「爭少少時間無咗條人命，管理公司點負責先？」。

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