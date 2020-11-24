iPhone 6升級iPhone 12　台男拿5分鐘手指爆痛　尾指壓到有凹洞

iPhone愈出愈大，也愈來愈重，除考驗用家荷包深度，還考驗手指的承托力？日前，有台灣網民在討論區發帖，說從iPhone 6s升級到iPhone 12 Pro後，使用起來尾指凹了進去還會痛，而且「還用不到5分鐘」，豈料帖文一出，原來眾多用家都遇到用樣問題，全部都習慣用尾指架起手機，手指長期受壓下，不少人上載「尾指」變型照。雖然有人笑言這是手機太大而手太小所致，但有留言認為只要改改用手機的習慣就可解決問題。

網民從iPhone 6s換成12 Pro，拿起電話5分鐘，尾指凹了個孔。（Dcard圖片）

網民從iPhone 6s換成12 Pro，拿起電話5分鐘，尾指凹了個孔。（Dcard圖片）

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樓主在台灣討論區Dcard發文問「iPhone你們都怎麼拿手機啊」，說早幾天才換了iPhone 12 Pro，前一部手機是iPhone 6s，雖然很細部，但因為用了很厚的保護殼，所以拿起來手重量差不多，「然後我手機用不到5分鐘，手就變這樣」。從照片所見，樓主的尾指上出了一個凹孔，在尾指的兩節之間。

樓主稱是「真的會痛的那種」，但之前用iPhone 6s並沒有這個問題，不知道是機殼的問題還是手機外型的問題，問網民們有沒有遇到這情況。帖文一出，許多網民都分享自己的「尾指」照，原來不少iPhone用家都遇到同樣問題，都是尾指凹了進去，有些甚至用到長繭了。

不少人指出，他們單手拿手機時會用尾指架起機身，但因為iPhone愈來愈重，都以拿得久都會令手指「變型」，除了iPhone 12、11和XS等較新版本的iPhone也有這問題，而手指剛好卡在充電孔的位置，亦令尾指壓到凹了進去。

網民稱這是拿電話的方法做成。（Dcard圖片）

網民分享手指照：

+ 20 + 20 + 20

事實上，iPhone 12推出時放棄了用了多年的圓弧設計，重回以往的直角機身，當時就有用家批評機身方型邊緣太過鋒利，圓弧邊設計比直角的好拿很多觸感比較舒適。

網民點睇：

+ 5 + 5 + 5

網民分享解決辦法：

雖然如此，不少網民都提出解決方法，就是改變拿手機的方法，例如雙手拿、加個氣囊支架等，甚至有人笑言要換機了，「意思叫你換mini，Pro對你來說太大了」。

（Dcard）