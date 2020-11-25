台女CPR狂按15分鐘救回一命　同事醒來嫌胸部「傷口很大」稱提告

救人一命沒換來一聲謝謝，反而要捱告，這不是天方夜譚嗎？台灣一名女網民分享自己救同事一命的經歷，結果是讓自己一肚火，她表示日前有同事突停止呼吸心跳倒地，馬上為對方做CPR（心肺復甦術）狂按15分鐘只為救人一命，沒想到之後同事居然投訴是CPR導致她胸口受傷，更揚言要找醫生驗傷提告，氣得她大喊「我當初真的可以選擇不急救」。網民一面倒鬧爆這名同事不感恩，坦言CPR肋骨都會斷，反問同事是否知道壓15分鐘救一個人有多難和多累。

網民為倒地同事CPR了15分鐘，幾乎無力，只是一心把同事救回來。（示意圖／Getty Images）

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樓主在facebook群組「爆料公社」發文，解釋日前幫一名同事做CPR（心肺復蘇術）急救，並在沒有AED（自動體外心臟去顫器）的情況下，「足足壓了15分鐘」，「我都壓到我快沒力了，但我還是堅持撐過去想辦法把你壓回來」，未料救人一命換來的只有無情的怪責。

從樓主上載的對話截圖所見，同事認為她做CPR後，導致自己胸口和手有傷口「護士說是你做CPR才有傷口的」，又上載照片說自己的傷口真的很大。同事續稱自己是糖尿病人，傷口不易好，「沒有怪責的意思，我很注重我的傷口」，明言傷口一旦感染可能要截肢，「護士說你用的，她們都沒用」，怪責樓主CPR的手法令她受傷，更指責樓主是想「討人情」。

樓主萬般無奈，回覆當時同事已經OHCA（到院前心肺功能停止），她除了壓下去別無他法，反駁如果對方如此在意傷口，是否根本不應救她。之後雙方開始動火，同事甚至認為樓主弄傷了她，自己可以提告，大興問罪之師說要去找醫生開證明，指控樓主做CPR的過程中傷到她。

同事怪責CPR令她胸口受傷，而且她是糖尿病人，傷口很難好。（fb群組「爆料公社」圖片）

對話原文：

樓主氣得大罵早知如此「當初就該送你去見閻羅王」，沒有把她的助骨壓斷已經很好，枉同事是讀健康管理的。樓主希望網民評理，感嘆台灣很多人都有學CPR，但遇意外時可能都怕惹麻煩，打電話叫救護車就算。

帖文引來逾6000個留言，一面倒炮轟該名同事不懂感恩，「CPR15分鐘一個人有多累她知道嗎？」，更有醫護人員留言，說CPR本來就會令病人受傷，因為正確的CPR要下達5厘米，「被我壓過的病人，基本上肋骨幾乎都會斷」。

網民嬲爆留言：

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有不少網民提到，幫病患做CPR受傷是免責的，根本不會有醫生為她開出證明，籲樓主不必擔心。為救人而弄傷患者是否免責的問題，台媒引述當地《緊急醫療救護法》第14-2條稱，「救護人員以外之人，為免除他人生命之急迫危險，使用緊急救護設備或施予急救措施者，適用民法、刑法緊急避難免責之規定」。

樓主接受台媒訪問時，大嘆如果同事真的告得成，全台灣的人都不必學CPR了，因為若出現緊急情況，懂的人都怕惹事而不幫忙，未料自己一個人壓了15分鐘都被怪責，非常心寒。

（綜合）