《返校》電視劇版拍攝屢遇靈異現象　聖杯顯靈晃動　台詞驚變現實

台灣公視《返校》影集除了還原原作IP中的故事、場景，也增添了許多新角色，「程文亮（黃冠智飾）」家中所經營的城隍廟就是新的主要場景之一，不過劇中金鸞鄉設定在山上，但城隍廟多是建在水域邊，勘景時他們找遍全台灣，好不容易在苗栗山上找到一家城隍廟，也獲得城隍爺同意，才得以順利拍攝。

巧合到現場工作人員全起雞皮 點圖看看城隍爺如何「神助攻」👇👇👇

+ 7 + 7 + 7

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

《返校》也曝光宣傳曲《Angel Falling to Hell》，是由文青界唱作人安溥重新詮釋與混音的版本，並釋出為影集量身打造的宣傳曲MV，以韓寧所飾演的「學姊」方芮欣視角出發，揭露了更多影集的故事細節，可一窺方學姊破碎的家庭生活、和飾演「張老師」的夏騰宏之間滋生愛苗的浪漫情愫，以及她被困在翠華中學30年、日日夜夜在悔恨中渡過的回憶畫面。

被問到為何選擇為《返校》的宣傳曲？製作人林仕肯回憶，當時處於苦思影集劇本創作和音樂調性的前製期，為抓住時代氛圍而重聽這首90年代由陳秦喜（荳荳）演唱的《Angel Falling to Hell》，並在某夜命中注定般地聯結到2018年安溥在演唱會上重新翻唱的版本，當下瞬間全身起雞皮疙瘩，全程用這首歌當修改劇本時的背景音樂，也讓他下定決心，一定要把這首歌用在影集裡。

安溥則表示，《Angel Falling to Hell》對青春期的她有舉足輕重的意義，而故事奠基於1990年代的《返校》選擇了這首歌當作宣傳曲，讓她感到相當開心，她也對即將開播的《返校》充滿期待：「每一個年代，都由無數個不同族群所發展出的光輝與醜陋，所交織而成，在他們交纏、彼此影響，卻也各自生長出不同脈絡的同時，希望透過『返校』影集，去敘述一個時代裡發生的事，能讓我們有更好的機會，篤定而深層地去凝視。」

點擊放大瀏覽更多《返校》電視劇版劇照👇👇👇

+ 16 + 16 + 16

延伸閱讀：

為熟男陷入危險關係 劉品言面對愛人骨子裡只是小貓

溫昇豪出入火海拯救小男孩 感嘆：死亡面前人人平等

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】