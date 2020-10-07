大馬喃嘸師傅工作揭秘：破地獄原來好考腰力　驅鬼時絕不能講大話

所謂的「鬼」，指人死後化身而成的靈體。在這個世界上，能與鬼魂接觸的人並不多，以此為職業的就有喃嘸先生或褫公（又稱師公）。在喪禮上操持著整個儀式的喃嘸先生，唸著大家似懂非懂的方言，各種「奇難雜症」似乎都略懂一二，使這個職業處處散發著一股神秘的氣息，讓人倍感好奇。究竟如何才能成為喃嘸先生，而他們的工作又是什麼？

「喃嘸先生其實就像是人間的律師，幫助鬼魂到地府報到。」現年66歲的馬來西亞沙登萬福祖師壇壇主鍾法雄指出，許多人誤將喃嘸先生與道士歸類在一起，但兩者其實大不相同，前者主要為往生者主持道場，後者則是做神壇、廟會等。「雖然也有一些喃嘸先生會做廟會，但這類喃嘸先生並不多，所以一般以做往生者或神明的法會來做區別。」

表面看來，喃嘸先生只是負責主持喪禮，工作內容重複性高，容易勝任。其實不然，作為祖傳的普庵派喃嘸先生，鍾法雄指出，一位合格的喃嘸先生從學徒到出師需要約20年，當要學習的知識甚廣。「他們需要具備的三大基本功是為往生者打齋、做普度法事及廟會。」這幾點看似簡單，卻不易實踐，光是打齋的部分，就需要花數年的時間來熟悉整個道場的流程。

身為家族的第八代傳人，鍾法雄透露，家族裡的孩子從小就會被帶到喪禮上，先熟悉環境，了解流程，待接受了整體氛圍後再開始進行教學。「小孩剛開始接觸白事會感到害怕，我們讓他參與整個過程，一兩年後膽子大了、不怕了，就可以開始教一些簡單的流程了。」他笑說，自己未滿10歲便已經被爺爺帶到喪禮上學習，但到了自己孫子的那一代，則是十多歲。「雖然他們（孫子們）小時候也偶爾會跟我們去，大概知道流程，但並沒有正式學習。現代的孩子要以學業為重。」

官腔誦經溝通神明

「我們主要學習道場、符咒、經文、風水和論頭，5大類的知識。」鍾法雄家的祖傳手抄經文就有30餘本，光是要記下每一本經文的內容及唱腔就需要耗費不少功夫。正式上道場時，還需依據往生者的性別、喪禮操辦的天數來安排所需要誦唸的經文。詢及喪禮上誦唸方言聽起來與日常使用的不大相同，他解釋說：「那是官腔。」喪禮上需要上奏神明、燒奏章，因此需要以官腔與神明溝通。「在這些技能裡面，最難的要數論頭。」論頭點算分多種不同理論，就如數學般有不同的方程式，需要按照經驗選擇合適的「方程式」為當事人計算生死、相衝相犯等問題。

安龍奠土儀式及鍾家所用的招魂幡（點圖放大瀏覽）：

談判解決「奇難雜症」

除了基本的5大技能，喃嘸先生也需要懂得醫治「奇難雜症」，平日里經常需要與鬼魂打交道。訪問當天，鍾法雄恰好需要出外為人醫治奇難雜症，訪問只得中斷，擇日再續。他笑說，做這行並不知道自己何時有空，因為隨時都可能接到求助電話。

他表示，與鬼魂打交道相等於談判，一般會發生在「鬼上身」，需要驅趕鬼魂的情況。「一般會發生這些情況，都是鬼魂有訴求或冤情，但我不會輕易答應對方（指鬼魂）的要求。」他說，尤其是有冤情的鬼魂，要特別小心，因為他們可能會想要報仇，而我們並不知道他說的話是否可信。「鬼也是會騙人的。」

他透露，遇到鬼上身並非如電視劇演的那般需要大動干戈，而是會先與之商談，請對方離開。一般遇上這類鬼魂，他都會寫「息心牒」來平息鬼魂的怨氣，甚至為對方超渡。面對那些忽然意外身亡的鬼魂，想回家見家人最後一面，他一般都會給予幫助，請對方的祖先來帶鬼魂回家。「我們不會輕易答應鬼魂的要求，但答應了就一定要做到，萬萬不可騙鬼。」

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打坐、心法、功德增加「法力」

雖然喃嘸先生是家族的祖傳事業，但鍾法雄透露，並非所有子孫都能獲得傳承，需要看其性格、心術是否正氣才會傳承下去。「倘若是心術不正的人，學了之後可能會害到其他人。」他指出，喃嘸先生也需要擁有「法力」才能在這一行繼續走下去，而所謂的法力指的是打坐、心法及功德。「打坐時，靈魂會往外飄，會遇到的試驗、劫難也不同，因此祖師爺傳承下來的法也不一樣；心法指的是人心要正，每個人都有善惡兩面，但在面對誘惑及考驗時必須自我堅持，不能做壞事；而功德就是一般我們說的救人，救越多人就能累積越多功德。」

他指出，家傳的打坐訣竅是以口教的方式講述其中要訣，雖然會給傳承者一些提示，但要如何進入狀態，還需靠當事人自行摸索，研究出適合自己的學習方式。雖然打坐是喃嘸先生的功課之一，但並無規定需要天天打坐，且並非一次就能完成，而是日積月累下來的成就。「所以我們平時有空就會打坐，放空自己，清空所學，才能學習更多。我一般是大法會前一個月開始打坐，為法會做好準備。」

符咒學問大

鍾法雄本身也收了一些徒弟傳授道場知識，惟一些知識只能「傳內不傳外，傳子不傳女」。在眾多成為喃嘸先生的技能裡，家傳的符咒寫法是不能外傳的精髓，唯有家族子孫才有機會學習。別看他們寫符咒時一氣呵成，猶如寫字那麼簡單，實際上需要用心法專心撰寫。只要稍微走神，該符咒就只能作廢。他表示，剛開始學習寫符咒時，需要先跟著符咒的樣板畫，待掌握了其畫法，才會正式傳授內裡的訣竅。「我本身看過的符書就不下20本，然後將這些精髓都集中寫在一本符書裡。符咒種類繁多，約有2萬5000多種，只是我們平日常用的來去就那幾種。 」

他從抽屜裡拿出一張符咒，指平安符會寫在黃布上，而喪禮上用於貼在大門、棺材的符則是用黃紙。符咒上的字分為黑、紅兩種，其實是分別以文將或武將的身份去寫，前者以硃砂撰寫，後者則以墨水（點圖放大瀏覽）：

隨時代變通電腦打印法會奏章

時代的變遷對各行各業皆有一定的影響，鍾法雄透露，以往打齋需要從傍晚6時誦唸到清晨7時，共需12個小時，但如今已經改為從晚上7時開始至凌晨12時。「以前，我們一天誦唸12本經書，來到現代，一天最多誦唸7本經書。」他笑說，整體過程並無偷工減料，誦唸的經文仍是一字不少，只是將法器奏樂的時間縮短，務求在限定時間內完成。

如今，在法會上需要上奏的奏章，也由手寫改為用電腦打印在黃紙上。鍾法雄透露，以往農曆七月的普渡法會都會用手寫方式撰寫奏章，然而普渡法會的場次眾多，無法一一用手抄寫，因此在孫子的建議下改為用電腦打印。「只要沒有寫錯字，都是能接受的。」回想起兒時自己跟著爺爺學習時，因手抄字體不美觀而被責罰，需要重新抄寫，他感嘆現代能藉助科技的幫助完成工作實在太方便。詢及會否擔心這樣做會破壞傳統，他則笑說喃嘸先生也需跟著時代的步伐變通，否則下一代可能會因為覺得麻煩，而不肯繼續傳承下去。

對於喪禮上的一些流程，他也認為將可能隨著時代漸漸被淘汰。譬如在做「破地獄」儀式時，喃嘸先生需要後仰下腰，但隨著子孫那一輩推遲了學習的年紀，很可能會因年紀較大，身體柔軟度不佳而漸漸淘汰這個動作。「這個動作我從小做到大，現在66歲了，還是能做這個動作。我的孫子們從小看我們做這個動作，也還是能下腰，但他們還沒進入這一行，平日很少做，等要做的時候已經差不多20歲了，有一定的難度。」

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不強求子孫繼承

雖然喃嘸先生是家族事業，但鍾法雄表示不會強迫下一代進入這一行。他笑說，自己的4兄弟裡，就有一位弟弟對這個行業不感興趣，投身是化驗行業。目前也僅有他和最年幼的弟弟仍在這個領域裡。「孫子那一輩暫時只有大孫子投身這個領域，其他孫子還在唸書。」即便希望子孫們都能將家業傳承下去，但他仍認為需要給他們自由選擇的權力。「畢竟做這一行除了心術要正，也還需要有興趣才能繼續下去。」

俗語說「師父帶入門，修行靠自己」，說的正是喃嘸先生這個行業。家業的傳承使喃嘸先生之路能走得順一些，但在傳授口教後，能領悟多少、修行多深入，就要看當事​​人本身的機遇及心志。他指出，無論是在外拜師或傳承祖業，心都要足夠堅定，包括遵循行業禁忌，以及抵抗各種花花世界的誘惑。「自己的修為就得自己負責。」

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