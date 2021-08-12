日綜藝爆改絕望級原倉庫民居　零收納空間「鬼屋」驚變京都風大宅

很多學生畢業出社會時的第一件事，比找工作更重要的是先租個房子，但是預設的價格內不一定能租到好房子。在這樣矛盾下，花費時間自己動手改造便成了上萬年輕人的想法。小編吃飯的時候就很喜歡找這一類的影片看，動動手就能讓一間屋子完全360度大轉變，這不是很熱血嗎？



其實還有一檔日綜報姐更推薦，堪稱房屋改造真人秀的鼻祖《全能住宅改造王》，看到豆瓣評分9.6，你就知道它有多下飯了吧。它和所有的房屋改造真人秀的套路一樣，從廣大報名者中遴選出裝修改造家庭，委託頂尖建築設計師通過將窘迫破敗的舊屋改造成舒適宜居的生活環境。

先來看求助家庭：岸本和他的妻子真希還有他們可愛的女兒一家，住宅位於京都。這個由倉庫改造的住房，進門開始就令人窒息……

原倉庫變住宅仲可以點挽救？睇睇改造高手如何化腐朽為神奇（點圖繼續閱讀）▼▼▼

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岸本一家對房子讚不絕口，媽媽一進屋子，看到奶奶留下的五斗櫃就哭了。奶奶要是能看到自己的東西也被好好利用起來，估計也會很滿意吧！

曾經黑黢黢的倉庫房，被改造得那麼令人驚喜，報姐除了狂按讚就只剩目瞪口呆了。每次看這個節目都會被設計師驚艷到，如果你也喜歡房屋改造的話，記得給報姐留言呀！報姐繼續寫令人驚豔的改造！

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