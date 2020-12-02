做歌舞伎演員老婆慘過嫁入豪門　行李全部你拎　老公偷食你要道歉

之前報姐簡單介紹過日本歌舞伎以及歌舞伎演員的日常，雖然大家的重點都放在了「藤間齋弟弟，我還有機會嘛」。

歌舞伎是日本的重要無形文化財產，一個出身於「名門望族」的優秀歌舞伎演員，不僅地位相當高，甚至會被譽為國寶，是普通人高不可攀的存在。而嫁給這樣一位知名的歌舞伎演員，就意味著同時進入了豪門和望族。

在日本，梨園指的則是歌舞伎這個圈子，歌舞伎演員的妻子也就被稱為「梨園妻」。從報姐去了解梨園妻的那一刻起，便是我和小齋夢破碎的開始，「梨園妻」在2020年居然是真實的存在！

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日本梨園確實是直男癌大薈萃了，梨園妻表面光鮮的身份地位也如同一道枷鎖，禁錮著她們只能遵循傳統並一味忍受委屈。不知道她們是否後悔過承擔這份豪門榮耀伴隨著的壓力？

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