阿仔買過百元禮物贈同學　港媽乜都冇唔開心訴苦：你哋會嬲仔女嗎

【禮物／生日／家長】雖說愛不一定要以物質表達，不過間中送小禮物也是維持關係的好方法。有港媽早前於討論區發文，指得知十多歲的兒子以零用錢購買過百元的禮物送給同學，想到兒子自小便沒有送母親節或生日禮物，不禁感到介意，直言「有啲唔開心」，同時卻擔心此舉給人感覺「小氣」，只好向網民訴苦。有網民安慰港媽，叫她別在意，「年輕人，重友情過於親情，阿媽煲湯可以唔飲，朋友一叫立即出門」。

港媽指發現兒子花過百元買禮物給同學，但對自己從沒表示，感到不是味兒。（《母子逆緣》劇照）

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有港媽於親子王國討論區以「你哋會嬲仔女嗎」為題發文，指兒子今年13歲，每年母親節或是她的生日，家人也會「一齊食飯同一齊吹蠟燭食下蛋糕」，因她知道兒子零用錢不多，即使兒子沒有送上禮物也沒有介意。不過兒子生日時，則會每年送上禮物，「由佢一歲生日開始我一定有禮物送畀佢，就算而家佢讀中學，我送咩畀佢都會畀封大利是和同佢食飯慶祝㗎」。

不過早前港媽發現，兒子花了百多元零用錢，用作購買禮物送給同學慶祝生日，感到不是味兒，只好向網民大呻：「我嘅生日佢就無送畀我，我而家有啲唔開心，大家會覺得我小氣嗎？」她續說，自己小時候也會送小禮物給父母，「就算畫一幅畫都會㗎」，又稱自己重視的是兒子的心意，「我都唔係想佢用錢買嘢畀我，其實佢親手畫一幅畫或做一些小禮品畀我我都會好開心，想睇下佢有冇我心」。

港媽稱自己並非要兒子花大筆金錢買禮物給他，只是緊張兒子「有冇我心」。（《母子逆緣》劇照）

不少網民都認為港媽毋須太過介懷，認為其兒子已十多歲，開始建立自己的社交圈子，送禮物只是表達情誼的行為，「十幾歲細路哥的情誼，我自己都經歷過」、「年輕人，重友情過於親情，阿媽煲湯可以唔飲，朋友一叫立即出門，因為自己都年輕過」、「我唔會嬲喎，我成日都叫個女唔使送嘢畀我，但如果朋友生日，我會叫佢買份好啲嘅禮物交畀人，呢啲係禮貌同心意」。

另有網民建議港媽可坦誠將感受告訴兒子，惟不應強逼兒子表達心意，「男仔可能唔夠細心，咁你提下佢啦，講笑咁講同學仔都有，點解媽咪會冇生日禮物，等佢知你諗乜」、「開聲要求仔女做嘢去討好自己，唔係佢自己心意，我就覺得無意思」。

港媽其後指，事後曾向兒子表達，不過兒子似乎不懂回應，「剛剛同佢講咗，佢無出聲望住我」，令她不禁覺得失望，「我絕對係用心愛仔女的，我好多嘢都係為咗佢哋，但好似佢哋唔領我情咁，所以有啲傷心」。

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