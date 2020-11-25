港媽疑將1000元當100元付的士車資　事後稱司機唔認帳人品有問題

【的士／司機／車費】無論幾趕時間，錢銀交易要當面數清楚是常識吧！有港媽早前發文大呻，稱乘搭的士時誤以1000元紙幣當作100元繳付車資，直至回家才發現。由於她使用電召的士程式，遂按資料致電司機詢問，惟她指對方「唔認帳」，批評對方不誠實，「人品有問題」。帖文引起討論，不過多數網民也不認同港媽，直指事件如「口同鼻拗」，難以責怪司機。

有港媽稱乘搭的士時疑誤以1000元紙幣當作100元繳付車資，質疑司機收錯錢後刻意「唔認帳」，批評對方不老實。（資料圖片，非當事人）

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該名港媽早前於facebook群組「的士司機資訊網Taxi」發文，表示前日（25日）以電話程式召來新界的士，付款時因車廂環境太暗，疑一時大意將1000元紙幣當成100元，與另一張100元紙幣用作繳付合共108元的車資。

港媽返家後才發現銀包內的1000元紙幣不知所蹤，稱千元紙幣是「公公畀我囝」，而另一張100元則是「婆婆畀，所以夾埋一齊」，而且屬「銀包唯一一張$1000」，故認定是乘車時錯誤用作付款。

曾有港女搭的士時，上車後才嫌貴要求落車，卻不滿只乘坐兩個街口的車程亦要付錢，因而大罵「黑的」，引起網民熱議▼▼▼

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她遂按程式內的資料，致電涉事司機詢問，不過稱對方「唔認帳」，只好承認自己實在大意，但也批評司機不老實，並公開對方車牌、電話及綽號疑作公審，「大家以後請留意這個不誠實的士司機，人品有問題」。

帖文引來網民熱議，不少網民未有認同港媽，反指她下車後才指責司機不老實是「口同鼻拗」，直言付款時留意銀碼是其責任，未弄清事實前不應隨意公審，「怪人前自己要檢討下，連當面找續都可以咁失魂，可能你自己跌咗$1000唔知喺邊都唔奇」。不過港媽則認定千元紙幣被司機取去，承認自己大意，惟強調對方不老實，「講真肯定係佢，唔係我唔會公開地講，我唔會咁得閒」。

（facebook群組「的士司機資訊網Taxi」）

同場加映：一條世紀大難題「的士司機幾錢車程先會鍾意？」，引起網上熱議，有的哥網民就親自解答大家的迷思！▼▼▼

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