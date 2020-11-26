好人好事｜港女搭車冇戴口罩　熱心女送口罩勁開心：成功獻第一次

第4波疫情來勢洶洶，口罩成為至今必不可少的防疫物品，有香港女生最近在facebook分享自己經歷的好人好事，表示其實一直很想嘗試送口罩給有需要的人，而近日她在乘車期間就遇到同車一位女乘客竟然無戴口罩，於是主動送上口罩，形容自己終於做到想做的事，「今日勁開心，我得咗啦」。

近日樓主在乘車期間就遇到同車一位女乘客竟然無戴口罩，於是主動送上口罩，形容自己終於做到想做的事。（Getty Images）

該香港女生於facebook群組「將軍澳主場」撰文分享好人好事，表示最近乘車期間，望到車廂有位女乘客站在一旁但竟無戴口罩，樓主解釋碰巧有帶着數個後備口罩放在手袋內，於是「膽粗粗」走上前詢問對方：「你係咪唔記得戴口罩？」結果對方即時用手遮嘴，醒覺自己像做錯事一樣，「咦！係呀，我完全唔記得咗」。

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

樓主續稱，當刻感到非常開心，因為可以幫到人，她又指其實一直想嘗試送口罩，但每次看不見有需要的人，又或是見到未有戴口罩、兇神惡煞的老人家，令她卻步。

她續說，之前見到一個爸爸帶着2個女兒，但只有爸爸未有戴口罩，本來想上前送口罩，但發現自己無後備口罩，最後幫不上忙，形容今次成功獻出第一次：「今日勁開心，我得咗。」

網民大讚樓主熱心，「感受到你有幾開心」、「好人一世平安」、「多謝你提醒佢」。亦有網民分享之前忘記戴口罩的經歷：

同場加映（01製圖）

🥰同場加映：孕婦坐巴士手機跌座位罅隙獲暖男幫手🥰

巴士設USB充電口 港媽恐電親小朋友出PO狠批👇👇👇