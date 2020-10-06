幼稚園WhatsApp群組變「監視」平台　家長狂回覆：我仔個口罩甩咗

近年提倡家校緊密溝通，不少學校都開設社交程式群組，方便聯絡，不過同時亦可能令老師們非常頭痛。有家長在facebook發文，指家中小孩讀幼稚園K1，因疫情關係校長、老師及家長設立WhatsApp群組，結果群組不斷被轟炸，「朝8晚12」，復課後更變成監視子女在校園狀況的工具，如「我仔個口罩甩咗」，令同樣身為家長的他亦不禁直喊「真係好恐怖」。

學校拍下學生校園片段，並傳上群組，有家長看完影片後都有很多投訴。（fb「生仔要考牌系列」圖片）

該名家長任小姐投稿至在facebook專頁「生仔要考牌系列」發文，指自己的小孩就讀幼稚園K1，由於早前疫情期間不用回學校，校長和老師們就開設了WhatsApp群組，跟家長聯繫，結果變成家長們「事無大小都send相」的分享群組，包括「小朋友洗隻碗又send；去個廁所又send；食乜早餐又send」，甚至期望獲得校長回應及讚賞，如果有遺漏的訊息，「家長又會re-send多次，直到獲取校長老師的一讚」，而群組由早上8時至晚上12時都相當熱鬧，「有時零晨1點都仲send緊」。

上周全港學校終於恢復面授課堂，任小姐以為可以告一段落，誰知近日學校竟拍下學生校園片段，並傳上群組，因而引起另一個「惡夢」的開始。有家長看完影片後都有很多投訴，如「校長，你無影到我個囡」、「我個仔個口罩甩咗」等，令她感到厭煩，認為校園生活還是應交由學校與小朋友自己處理，直呼「家長真係好恐怖」！

帖文亦引起網上熱議，有人認為學校應將WhatsApp群組設置成單向傳訊息，「而家係自找麻煩」，有網民亦指某部分家長喜愛留語音信息，情況更加嚴峻。

更多網民意見▼▼▼

同場加映：有港媽曾在網上發文，指自己趁兒子用Zoom上課時旁聽英文老師教書，其英語水平令她覺得難以置信▼▼▼

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