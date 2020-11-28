的士車費80元　女乘客50元紙當500元大牛　司機一個動作錯上加錯

乘搭的士時付錯錢、找錯錢的事件常有發生，但少付車資的乘客欲尋回司機的事件卻十分罕見。1名女生在網上撰文，表示希望尋找曾接載她之的士司機，事緣她昨日（27日）凌晨乘的士回家，但可能雙方均有睡意，本來80元的車資，不只樓主把50元紙幣當500元鈔票付錯錢，就連司機亦未有看清楚，結果找多了錢。當樓主發現時，的士卻早已開走，於是在網上發文尋人，希望退還款項，帖文獲一眾網民力讚夠誠實。

樓主乘的士後付錯錢，把50元紙幣當500元鈔票付錯錢，豈料就連司機都未有看清楚，結果找錯錢。（Getty Images）

該女網民近日在facebook群組「將軍澳｜烽火台」撰文，表示希望尋回1名的士司機。她解釋在昨日（27日）凌晨截的士回往將軍澳寶盈花園，到達後車資顯示是80元，但當時銀包只有2張500元、1張50元及1張20元，樓主於是向司機解釋：「唔好意思呀，我得500蚊。」

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樓主付錢時竟拿出了50元紙幣當500元，而司機當刻相信了樓主而未有看清楚，結果收了錢後直接找回420元。（Getty Images）

可能深夜時分睡意朦朧，樓主付錢時竟拿出了50元紙幣當500元，而司機當刻相信了她而未有看清楚，結果收錢後直接找回420元，直至樓主下車才驚覺發生了一場天大的誤會，正想叫住司機時但的士早已開走。

樓主唯有在網上尋人：「如司機見此po請PM，說出上車地點明天退還$500，對不起，謝謝」。她續稱，本來曾嘗試打電話去「馬路的事」熱線，但對方指錢銀瓜葛不受理，最後唯有盼望網絡奇蹟出現。

不少網民留言大讚樓主，「好人好有好報」、「好少人似你咁誠實」、「其實，點樣可以$50當$500收？」、「希望你搵到個司機啦」。

（facebook群組「將軍澳｜烽火台」）

同場加映（01製圖）

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