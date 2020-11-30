素食情侶教天貝早午晚3種食法　蛋白質等同豆漿10倍兼易吸收

「天貝」是由豆類及天貝菌發酵而成，擁有豐富蛋白質，大約是豆漿的10倍，易吸收不容易造成脹氣，是素食者補充蛋白質的絕佳食材。YouTube頻道「找蔬食Traveggo」教大家用天貝煮早午晚餐的3種食法。

【早餐：煙燻天貝三明治】

天貝在發酵過場程中分解多種營養素，更令分子變小而令人容易吸收。（影片截圖）

第一步：製作煙燻天貝👇👇👇

天貝 100g

醃醬 （煙燻紅椒粉1茶匙、醬油2湯匙、蕃茄醬1茶湯匙、油2湯匙、糖1茶匙、水1湯匙）

做法：將醃醬材料混合均勻，將切片的天貝均勻浸潤在醃醬中，冷藏隔夜。

第二步：製作三明治👇👇👇

將天貝、蕃茄及生菜，加入美乃滋製成美味素食三文治。（影片截圖）

煙燻天貝 3-4片

吐司 兩片

牛蕃茄 數片

美乃滋 適量

生菜 數片

【午餐：醬燒天貝佛陀碗】

將天貝切粒煎至兩面金黃色及調味，與預先燒好的蔬菜鋪在米飯上便完成了。（影片截圖）

第一步：製作醬燒天貝👇👇👇

天貝 100克

油、薑末、蕃茄醬 各1茶匙

水 2湯匙

醬油 2湯匙

糖 1湯匙

玉米粉水 少量

做法：先將天貝切塊煎至焦脆金黃，起鍋備用，重新下油次加入以上食材，將天貝倒入鍋中均勻沾滿醬燒醬汁即可。

第二步：製作佛陀碗👇👇👇

加入玉米筍、甜椒、花椰菜、南瓜及糙米飯在碗中，放上數片醬燒天貝，然後灑上芝麻。

【晚餐：三杯天貝炒時蔬】

三杯天貝炒時蔬看來相當惹味。（影片截圖）

天貝 100克

三色甜椒、香菇、西蘭花 適量

薑 數片

麻油、醬油及米酒 各2湯匙

糖1茶匙

九層塔適量

做法：先將天貝切塊煎至焦脆金黃，起鍋備用，重新下油煸薑，放入西蘭花、甜椒、香菇，放入天貝後加入醬油、米酒、糖，起鍋前放入一把九層塔焗20秒即可。