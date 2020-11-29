日本婆婆手指戳穿13個夕張蜜瓜　超市損失千元　網民：北斗神拳？

常言道高手在民間，功力的深厚和外表無關。今年7月，日本北海道一間超市的職員發現店內名貴的夕張蜜瓜被損毀，有人用手指在瓜上戳洞，合共13個瓜「中指」，損失約1.4萬日圓（約1000港元·下同），但閉路電視未有拍下犯案過程。日前日本警方終於拘捕一名64歲老婦，但未透露她的犯案動機，惟事件令網民大感吃驚，一個老婆婆居然擁有驚人指力戳穿哈蜜瓜，「她是北斗神拳繼承人嗎？」。

北海道釧路市一間超市有多個哈蜜瓜被人「篤穿」。（Twitter圖片）

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據日本傳媒報道，事發於今年7月28，北海道釧路市一間超市有職員發現，在貨架上陳列出來的夕張哈蜜瓜上有1至2厘米闊的手指孔，超市決定報警。經點算後，損毀的蜜瓜總值約1.4萬日圓，但超市的閉路電視未拍下犯案過程。

警方翻查閉路電視紀錄，發現當天下午1點左右有一名老婦走進店內，惟未有拍下她的犯案過程，經過多月調查，警方於19日下午將該名64歲失業老婦拘捕，但未有透露老婦犯案動機。從警局在Twitter上載的照片所見，在紙箱內的蜜瓜每個都有一個指孔，應該已經刺破果皮。

日本網民笑爆稱婆婆懂得北斗神拳。（《北斗神拳》圖片）

網民點睇：

雖然阿婆破壞了商品，但網民無不佩服阿婆的指力，大喊日本經典漫畫《北斗神拳》主角拳四郎的名字「是拳四郎嗎？」，笑言阿婆應該懂得北斗神拳，因為不少人都指蜜瓜皮應該頗硬。至於動機，有網民估計阿婆是想藉破壞蜜瓜，迫超市減價。不過，也有外國網民驚訝，在北海道一個夕張哈蜜瓜只要1000日圓（約74港元）。

（綜合）

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