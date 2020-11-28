八爪魚多隻腳？　日本現「九爪章魚」　阿媽幾乎煮咗嚟食

八爪魚類的海洋生物，顧名思義該有8隻爪，但日本近日卻出現1隻長有9隻爪的章魚，當時主婦正打算將牠製成料理，發現「多1隻腳後」，輾轉而通知當地自然研究中心，當局將會把這隻罕見的「九爪章魚」製成標本長期保留。

九爪章魚在第3隻腳中間分岔長出另1隻較小的腳。(網上圖片）

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日本《讀賣新聞》報道，「九爪章魚」是在宮城縣南三陸町發現，本月13日，當地養殖業者佐藤一彌將一籠章魚帶回家，交由媽媽放鹽水以便製成料理，佐藤媽媽意外發現一隻章魚竟有9隻腳，情況前所未見，於是立即聯絡當地的自然研究中心。

從這隻章魚的身體狀況可見，其第3隻腳中間分岔長出另1隻較小的腳，自然研究中心的研究員阿部拓三表示，章魚的腳斷了後仍可重新長出，甚至長出另一隻腳，相信這隻「多出來的腳」很可能是在這原理下長出來。

九爪章魚在第3隻腳中間分岔長出另1隻較小的腳。(twitter@kkcsayapiiii圖片）

日本並非首次發現多腳八爪魚，據當地傳媒報道資料，三重縣曾捕獲擁有多達96隻腳的章魚，製成的標本至今仍由當地水族館保存。雖然曾有發現紀錄，但「九爪章魚」仍屬非常罕見，連專家也說是首次看到真身，故這次亦會製成標本，並考慮將來會展出，以便用作講解在地生態用途。

網民看到「九爪章魚」亦嘖嘖稱奇，不少人竟關心吃的問題，笑稱多1隻腳可吃是蠻開心的，又指以往曾經老師說過，章魚確可能是有7隻腳或9隻腳，沒料到可以看到實物。亦有人認為96隻腳的章魚要不是基因突變，就可能是受到輻射影響，令身體生長出現變異。

（《讀賣新聞》）

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