食麵發現有蟲　高中生一個醒目舉動　揭穿店家換回同一碗引罵戰

在餐廳進食發現碗內有蟲，叫店員幫忙換一碗是很正常的做法，但台灣一名高中生要求更換時，以一個舉動揭發店家根本沒有換一碗新的，氣得在網上留下一星負評，店家亦激動得拍桌鬧爆。影片被放在facebook廣傳，惹來網民批評，直指店家老闆恃老賣老，又稱是很台灣式吵架，「不過一碗麵，可以把兩家的財產拿出來吵」。

高中生要求換走有蟲的那碗麵之前，在碗內丟下1元硬幣，沒想到換上來那塊錢果然還在裏面（三立新聞網影片截圖）

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該高中生日前在fb群組「爆料公社」發文，指跟3位同行友人到店內用餐，發現鍋燒意麵中有蟲，要求店方更換。為了確認是否有更換新的，他在有蟲的那碗麵放入1元硬幣（新台幣，約0.27港元），沒想到換上來那碗麵，裏面仍有那塊1元硬幣，證明店家根本沒有更換，還沒有道歉。

他們見狀直接在店家的Google評價上留下1星評論，詎料老闆看到後竟理直氣壯地出來理論，一出來就將自己的電話摔在枱上，稱蟲是飛進去，並非他們的問題，要求學生們刪除留言。老闆又大罵學生們沒用，沒吃過苦又不懂尊重長輩，令學生無奈表示「雖然後來有幫我們重煮一碗，但態度這樣對嗎？」

【店主怒嗆學生全記錄😅▼▼▼】

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