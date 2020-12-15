心理測驗│6種拿杯子手勢暴露你真實個性　最近生活壓力有幾大

撰文：夏洛特
最後更新日期：
有時肢體語言好大程度反映一個人的想法。網上流傳一款心理測驗，從你拿杯子的方式就可以測出人格特質及生活現況。
👇👇👇從圖中選出你平日最常出現的拿杯手勢。👇👇👇
（網上圖片）
1.把杯耳放在手指之間
2.輕握杯耳，尾指靠下
3.拇指放在杯耳下，掌心握杯子主體
4.手掌握杯耳另一側
5.只用手指握住杯耳
6.手指輕扣杯耳，尾指、拇指分別頂着上下端
👇👇👇不準偷看👇👇👇
↓
↓
↓
👇👇👇點圖看結果分析！👇👇👇
+12
+12
+12
同場加映：心理測驗│一圖測你內心脆弱面
👇👇👇請憑直覺選出圖中第一眼看到的東西，然後往下看解讀。👇👇👇
請憑直覺選出圖中第一眼看到的東西。（網上圖片）
A.女童
B.蝴蝶
C.士多啤梨
D.骷髏頭
E.樹木
👇👇👇不準偷看👇👇👇
↓
↓
↓
👇👇👇點圖看結果分析！👇👇👇
+12
+12
+12
同場加映：心理測驗│一圖測你心牆有多高
你在圖中第一眼看到甚麼？（網上圖片）
A.男孩
B.小船
C.書本
D.大海
👇👇👇不準偷看👇👇👇
↓
↓
↓
👇👇👇點圖看結果分析！👇👇👇
+9
+9
+9
同場加映：一圖測出性格弱點
👇👇👇圖中同時隱藏多種圖案？它們各自有不同解讀，請憑直覺選出當中第一眼看到的東西。👇👇👇
請憑直覺選出當中第一眼看到的東西。（網上圖片）
A.兩棵樹
B.詭異的手
C.面向後方的女生
D.面向後方的男生
👇👇👇不準偷看👇👇👇
↓
↓
↓
👇👇👇點圖看結果分析！👇👇👇
+10
+10
+10
同場加映：心理測驗 | 從擁抱方式看出你的戀人歲數
擁抱方式或可以測出適合你的伴侶年齡差。 （電視劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）
選你喜歡的擁抱方式，測測看適合你的伴侶年齡差。
A. 後背擁抱
B. 貼臉擁抱
C. 擁抱舉高
D.正面擁抱
點擊看你的伴侶年齡差：
+6
+6
+6