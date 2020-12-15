心理測驗│6種拿杯子手勢暴露你真實個性　最近生活壓力有幾大

有時肢體語言好大程度反映一個人的想法。網上流傳一款心理測驗，從你拿杯子的方式就可以測出人格特質及生活現況。

👇👇👇從圖中選出你平日最常出現的拿杯手勢。👇👇👇

（網上圖片）

1.把杯耳放在手指之間

2.輕握杯耳，尾指靠下

3.拇指放在杯耳下，掌心握杯子主體

4.手掌握杯耳另一側

5.只用手指握住杯耳

6.手指輕扣杯耳，尾指、拇指分別頂着上下端

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同場加映：心理測驗│一圖測你內心脆弱面

👇👇👇請憑直覺選出圖中第一眼看到的東西，然後往下看解讀。👇👇👇

請憑直覺選出圖中第一眼看到的東西。（網上圖片）

A.女童

B.蝴蝶

C.士多啤梨

D.骷髏頭

E.樹木

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同場加映：心理測驗│一圖測你心牆有多高

你在圖中第一眼看到甚麼？（網上圖片）

A.男孩

B.小船

C.書本

D.大海

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同場加映：一圖測出性格弱點

👇👇👇圖中同時隱藏多種圖案？它們各自有不同解讀，請憑直覺選出當中第一眼看到的東西。👇👇👇

請憑直覺選出當中第一眼看到的東西。（網上圖片）

A.兩棵樹

B.詭異的手

C.面向後方的女生

D.面向後方的男生

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同場加映：心理測驗 | 從擁抱方式看出你的戀人歲數

擁抱方式或可以測出適合你的伴侶年齡差。 （電視劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

選你喜歡的擁抱方式，測測看適合你的伴侶年齡差。

A. 後背擁抱

B. 貼臉擁抱

C. 擁抱舉高

D.正面擁抱

點擊看你的伴侶年齡差：