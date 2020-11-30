單親台媽勒斃兩子女被判死刑　網紅律師：有誰看到母親的力不從心

文：台灣律師 呂秋遠 有兩則新聞，一則悲哀，一則悲傷。

呂秋遠認為照顧孩子是世界上最辛苦、最累的工作之一。（《坂道上的家》劇照）

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有個男人，在臉書上發文，向網友取暖，提到他有3歲、2歲的男孩，女友懷孕，每天他都給女友400元當三人的餐費，據說每個月還要繳交2萬元貸款，但是，女友覺得委屈，於是他上網詢問網友，「跟我在一起有這麼委屈嗎？」而最後、最致命的一句話是：

「沒工作的人永遠都不知道工作的人有多累。」

一天400元養三個人？帶兩個3歲豬狗嫌的男孩？這已經匪夷所思。更何況，他的心態大概就是「我工作，我驕傲」，一個「沒工作」的女人，給你400元已經夠多，怎麼還敢挑三揀四？

沒工作？保母是不是工作？家務勞動是不是工作？照顧孩子，是世界上最辛苦、最累的工作之一，400元，別說餐費不夠，連薪資都稱不上。這是一份升遷無望、加薪不能、事務繁重的工作，怎麼會有人稱之為「沒工作」？

這是悲哀的一件事。

另一件事，是今天地方法院的判決。有個單親媽媽，殺害了自己親生的兩個孩子。根據法院新聞稿的記載，因為媽媽「離婚後求職不順，經濟壓力大，又抱怨兩個小孩為何都是她一個人顧，姊弟生病的時候、不舒服的時候，都是她一個人在顧，24小時去哪裡都要顧著他們，完全沒有自己的自由。因此萌生帶小孩一起死的念頭」，最後兩個孩子過世，但媽媽尋死不成，地方法院判處媽媽死刑。

吳女殺兩子女的案發過程：

在日劇《坂道上的家》裡，里沙子就是一個照顧孩子的媽媽，在先生忙於工作，不能協助太太的情況下，她每天只能過著孩子的時間、活著孩子的生活。她的時間跟著孩子走，作息不能有自己的選擇，小孩的人生，就是她「完全」的人生。完全，不是部分。先生可以在下班以後，逗弄一下孩子，等老婆做菜倒酒，孩子哭鬧就罵老婆教不好，讓他下班以後還心煩意亂，拿著遙控器、喝杯沁涼的啤酒以後，就可以嚷嚷自己累了，把尿布餵奶洗澡陪孩子睡覺，都丟給老婆，還可以「訓斥」老婆，家裡都是他賺錢，他是天，她是地，是寄生蟲、是靠他維生的。

她擔任了一個殺人案的陪審員，而她審理的案件，就是一件母親殺嬰案。

這種人生，怎麼過？

為何大家都無法理解，沒有人天生就會當母親？為何大家都無法理解，每個母親都有力不從心的時候？

在劇中，法官是這麼說的：「年輕的媽媽來照顧嬰幼兒，是世界上最糟糕的搭配，就像是一個沒有人生經驗的弱女子卻要養育一頭猛獸。」小孩就是不會自動變乖巧、不會自動長大、不會自動懂事，到底有多少人可以理解這樣的議題？

我們無法討論個案，因為我們都不是案件裡的苦主，在那件個案裡，誰都苦、誰都不該、誰都不值，可是，通案呢？媽媽的力不從心，特別是單親媽媽，誰可以看到？

願悲劇不再發生，也請記得，所有的悲劇，其實都來自於莫名的、荒謬的鬧劇。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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