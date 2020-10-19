情緒勒索｜網紅律師盤點10種手法　忠告受害者：被撕票的永遠是你

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這位妹子，我想你應該知道，這就叫做「情緒勒索」。這種勒索，通常就是藉由傷害自己或貶低他人，讓自己任性的情緒釋放。他會以「讓自己受苦」或是「讓別人內疚」當作肉票，所要求者，就是被勒索人的贖金，不論是物質或是情緒，都是他要的贖金。這種綁票的手法，大概可以歸類為下列10種：

+ 4 + 4 + 4

1.「我不要活了、對不起、對不起、可以了嗎？」通常這種馬景濤式的呼喊，還會伴隨用手搥牆壁、用頭撞桌子等等的武行演出。獨自一人時絕對不幹，但在眾人面前又肯定會搏命演出。

2.「我老了、沒用了、沒人會理我的、就讓我死了算了。」這種濃濃的哀愁，會伴隨著他哀怨的語氣，就像是腐敗的魚肉在夏天發酵一樣，讓人掩鼻而過。只是可惜，你過不了。

3.「你這種人就是不懂得感恩、飲水思源怎麼寫你記得嗎？」不過，當這個人講這種話，我們都會想不起來，當年到底他給了我們什麼恩惠。

4.「要不是當年我幫你如何，你早就如何了。」通常他的記憶體超大，應該有10000GB，即便二十年前上廁所忘了帶衛生紙，他給了你三張，都還可以如數家珍。

5.「我這人說話比較直，有則改之，無則嘉勉。」嘉勉你媽啦！我為什麼要你嘉勉？我本來就沒有義務去做的事情，為什麼要我改？為什麼要你嘉勉？

6.「你這人就是很爛、沒救了、你是個沒用的人，你知道嗎？」通常，這種人就是以踐踏別人自尊為樂，但自己的尊嚴一點都不能少。批評別人毫不嘴軟，但容不得別人說他一點事。

7.「你很不孝，會有報應的。」這是一種使用「優良中華傳統文化」的大絕招，壓在對方頭上、胸口，令人喘不過氣來的東西。最麻煩的是，名詞定義全由他決定，聽他的就叫孝順，不聽他的就叫不孝。

8.「我都是為了你，才會忍耐到現在，你怎麼可以這樣對我。」這種勒索方式，稱之為天外飛來一筆，簡單來說，就是莫名其妙的自己成為了維繫他們婚姻的救命恩人，但是他們一點都不感謝你，還會埋怨你為什麼出生，讓他們的婚姻無端延續了二十年。

9.「我今天胸口很悶，大概快死了。」但是當你堅持要送他去醫院，他就會不藥而癒，下午還可以跟朋友一起打麻將、聊政治、義憤填膺，彷彿現在就想衝去立法院用肚子去頂立委。

10.「你都只想到你自己，你有想過這個家嗎？」我…就是…太…考慮…這個家…現在…才會…變成…這副…德行…

要處理這種事，不需要十點。請記得複習電影《綁票追緝令》（Ransom）裡，梅爾吉勃遜（Mel Gibson）對綁匪的公開喊話：「把我兒子毫髮無傷的放回來，你可以逃命，你別想拿到這筆錢，一毛都拿不到。你若不照辦，上帝都救不了你，我發誓，即使你逃到天涯海角，我都要抓到你、狠狠的折磨你。」你覺得你太狠心了嗎？你擔心他會在親友面前讓你名聲敗壞嗎？別擔心，狠心的是他，而且，無論你是不是聽他的，最後你都會名聲掃地，而且被撕票的人，永遠是你。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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