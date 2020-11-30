女友1個部位腫起　台男陪照超聲波　阿媽兩度溫提咪墮胎超爆笑

「我媽是多不相信我這個兒子」，台灣1名男子最近在網上發文訴苦，表示女友耳朵後突然有不明物腫起，他便陪同女友到醫院照超聲波，不過當他向母親提起此事時，卻換來非常「爆笑」的回應，一再被提醒不要讓女友墮胎。網民看後直指，「媽媽一定很想抱孫」，大讚伯母太可愛。

台媽以為兒子女友未婚懷孕，擔心會選擇墮胎，故出口作出溫提。（示意圖，資料圖片）

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台男在Dcard討論區發文，表示最近女朋友耳朵後面突然腫起，便預約了醫院門診，打算做超聲波檢查，未料他當天出門時跟母親說「我今天一早要出門一趟，陪女友去一趟醫院」，便觸發一場誤會。台男準備出門前一刻，立即收到母親的來電，「她一開口就說『兒子，如果懷孕了不要墮胎』」。

台男聽後非常無奈，趕忙解釋只是陪女友去照耳朵的超聲波，與懷孕沒有關係，不過母親掛線時仍是半信半疑，「不太相信我的說，好啦好啦沒事就好」。台男本以為這場誤會已化解，但就在他們於醫院輪候期間，母親又再傳短訊給他，語重心長地說了句：「如果（女友）有懷孕就生下來，我們會幫忙。」

台男曾經解釋女友只是檢查耳朵，但媽媽仍半信半疑，笑倒一眾網民。（Dcard圖片）

看到母親如此為「不存在的乖孫」憂心，台男哭笑不得，並在醫院耳鼻喉科門診部拍照，發短訊給母親，希望她相信真的是檢查耳朵，「我想說，媽，我們真的是來看耳鼻喉科不是婦產科」。

不少網民看完帖文紛紛笑倒，「笑死，媽媽第2次還強調一下」，並認為樓主母親應該是太想抱孫，着樓主不要讓她失望。部分網民就指長輩只會聽到「照超聲波」、「醫院」、「女友」等關鍵字，便對懷孕一事已深信不疑，「媽：這猴死因仔（衰仔）一定是經過耳鼻喉科拍的」、「媽媽：想當年你也是在耳鼻喉科被發現的」、「耳朵懷孕你沒聽過嗎？」。

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