日本喵星人擁「空氣瀏海」萌爆　網民高呼：追貼潮流的時尚貓！

「你的瀏海如何，你的樣子也必如何」，想不到連喵星人亦適用，日本1隻貓咪因為天生擁「空氣瀏海」，樣子非常可愛，主人其後在IG分享貓咪的日常生活，更成功捕捉3萬粉絲。不少網民大讚牠是隻「時尚貓」，而且樣子很討喜，「愛上牠了」、「可愛死」、「緊貼潮流的貓咪」。

Omame最突出的地方是，牠頭頂長出的灰色毛髮猶如空氣瀏海一樣，非常整齊。（cici.toto.mametchi＠IG圖片）

日本貓貓Omame屬雄性，今年3歲，牠與流浪貓媽媽本來同住在現任主人家中，但媽媽某天獨自消失了，只剩下當時2個月大的Omame。主人唯有盡力照顧牠，現時牠已快高長大，成為了健康又肥白的貓咪。

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Omame最突出之處是額頭長出的灰色毛髮猶如空氣瀏海，非常整齊，主人察覺後亦覺得非常有趣，後來更特意開設Instagram帳戶記錄Omame的生活點滴，不少網民因其呆萌樣而成為粉絲。

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現時Omame的IG帳戶已吸引逾3萬名粉絲追蹤，大家讚嘆牠擁現時流行的齊陰，高呼可愛又爆笑，「好像梳子卡在頭上」、「太可愛了啦」、「髮型哪裡剪」、「是一世也看不厭的樣子」、「緊貼潮流好棒」。

（cici.toto.mametchi＠Instagram）