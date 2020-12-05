男友是個gay│台女玩交友App　半年見4次即交往　驚揭男友愛男生

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

【出櫃／同性戀／交友App】台灣雖已推行同性戀合法化，但總有些性小眾因各種理由不能「出櫃」。日前有台女在Dcard討論區發文，表示透過交友程式Tinder認識了男生，半年見面4次即毅然決定交往。台女以為對男友已有足夠了解，詎料交往至第5個月，竟發現男友以手機App跟其他人調情，對方更是男生，原來他另有男性愛人，但因不能出櫃才找女生交往佯裝常人！台女獲知真相後超崩潰，心痛之餘卻沒法狠下心來，求教網民該怎麼辦？

女生與男友交往近半年才赫然發現對方原來是同性戀。（《無法成為野獸的我們》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

台女在討論區Dcard以「對不起，我不是男生」為題發文，表示與男友是透過Tinder認識，卻發現他一直在用交友軟體與其他人調情，而對象竟是男生！男友在對話中多番表示自己「其實很痛苦」，但因真的不能出櫃，只好找女生當女友，裝作是正常。

👇👇👇點擊即睇台女心痛讀白👇👇👇

+9
+9
+9

👇👇👇即睇網民反應👇👇👇

31歲女玩交友app懷孕　公開尋失聯男子　女方講完內情遭網民罵爆
美國單身男為出pool自製交友App　全部男用戶都係佢自己
美學生用Snapchat濾鏡扮少女用交友app　收曾受表揚警員露骨訊息
21歲外國男玩交友App遇真愛　訪女友家驚覺曾與伯母一夜情

同場加映：撞見國中弟弟「DIY」　台男驚見相中竟是自己女友　即場這樣反應

↓↓↓點擊即看台男撞見弟弟DIY自己女友全過程↓↓↓

+5
+5
+5

同場加映：44歲包租婆頻上門　減租兼邀睇演唱會　31歲單身台男：有生理反應

↓↓↓單身台男自白一個原因戀上包租婆↓↓↓

+25
+25
+25
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。