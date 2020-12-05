男友是個gay│台女玩交友App　半年見4次即交往　驚揭男友愛男生

撰文：向樂高
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【出櫃／同性戀／交友App】台灣雖已推行同性戀合法化，但總有些性小眾因各種理由不能「出櫃」。日前有台女在Dcard討論區發文，表示透過交友程式Tinder認識了男生，半年見面4次即毅然決定交往。台女以為對男友已有足夠了解，詎料交往至第5個月，竟發現男友以手機App跟其他人調情，對方更是男生，原來他另有男性愛人，但因不能出櫃才找女生交往佯裝常人！台女獲知真相後超崩潰，心痛之餘卻沒法狠下心來，求教網民該怎麼辦？
女生與男友交往近半年才赫然發現對方原來是同性戀。（《無法成為野獸的我們》劇照）
台女在討論區Dcard以「對不起，我不是男生」為題發文，表示與男友是透過Tinder認識，卻發現他一直在用交友軟體與其他人調情，而對象竟是男生！男友在對話中多番表示自己「其實很痛苦」，但因真的不能出櫃，只好找女生當女友，裝作是正常。
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