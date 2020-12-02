裝修實例｜上水寶石湖邨380呎2房　廁所造到頂L形廁櫃收納量大增

【上水／寶石湖邨／380呎／公屋】上水寶石湖邨屬新型公屋，間格實用，這個380呎2房單位便以黑白灰做設計色彩，間中配上深藍色做調劑，風格走簡約型格。

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今次介紹的單位聘用「DIC設計情報中心」負責設計裝修，戶主要求簡約設計同時帶出型格的感覺，當中運用黑白灰的元素不可缺少。

設計師替戶主挑選了黑色作飯廳櫃和冰箱上的吊櫃，而客廳一個大櫃，雖然用上黑色為主，但加入不少灰鏡，不但可以當做全身鏡，又可令空間看上去更寬闊，令黑色櫃看上去也不會有壓迫感。單位的櫃有黑色也有白色，全白玻璃展示櫃和黑色儲物櫃形成鮮明對比，這個不單是展示櫃，旁邊連接着戶主女兒房的暗門圍身。

女兒房用L型上下格床，可以擁有獨立而不同的個人休息空間，淡淡米色配搭清新白色，給人一種放鬆、平易近人的感覺，下層床頭燈槽設計令房間更有氣氛，也可以給女兒擺放心愛擺設。

暗門設計帶來空間連貫性，適合房門要開在當眼位置的單位。（設計情報中心提供）

單位大廳電視櫃旁也有一道暗門，就是主人房的大門。設計師用了少許主人房的空間做了嵌入式電視櫃，可以放上掛牆式電視，而頂部加入燈槽設計，空間感可以更大，圍身設計用上了灰白拼灰鏡的幾何圖案，加上黑色線條，充分展現型格設計，成為客廳一個亮眼設計。

推開圍身中的暗門便是主人房，設計以白色為主，設計師在衣櫃、床頭櫃加入藍色作點綴，增加視覺效果，床尾是客廳的電視櫃位置，設計師留出少許空間用作放置主人房的電視，令這個櫃變成雙面電視櫃。

設計師將原本貼着牆邊的洗手間門稍為改小，令洗手間內牆邊可以造一組L形及到頂的廁櫃連洗手盤，大大增加收納量，而廚房連貫客廳型格設計，廚櫃枱面選用的物料以黑白灰為主，簡潔大方，而且中間使用不銹鋼物料就更方便清潔。

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