新加坡外賣平台聘試食員　「上課偷吃」也算擁相關經驗

外賣平台FoodPanda近日在新加坡地區招聘「首席試食員」（Chief Makan Officer），薪金加伙食費每月約6000新加坡幣（約3.5萬港元），對於一眾美食網紅來說無疑是「超級筍工」。

新加坡FoodPanda網站指出，首席試食員必須「對各間小販攤檔的位置瞭如指掌」，並要前往有合作關係的餐廳品嘗美食，「然後以極為吸引的方法介紹出去」，同時要能「精準預測下一間將成為未來熱門地點的咖啡廳」。

應徵者一旦獲聘，將可獲得1000坡幣（約5700萬港元）基本月薪，以及額外5000坡幣（約2.8萬港元）的伙食費，合約為期3個月。另外，應徵者除了有機會品嘗到多達15000間合作餐廳的美食外，還可優先一睹FoodPanda旗下網上商店「pandamart」的產品。

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不過，應徵者必須為新加坡公民或永久居民，且可於明年1月4日開始上任，而曾在「上課時偷吃」和「經常上傳令人流口水的照片」也將被視為相關經驗；應徵者還必須擁有良好的新陳代謝系統，因為一旦因工作增加了體重，就要責任自負。有興趣申請人士要上傳一分鐘的影片用來證明自己不只愛吃，並且懂得以充滿創意的方式介紹美食，例如透過「吃播」（mukbang）的方式吸引關注。

不少網民形容這是「超級筍工」，「可以邊享受美食邊賺錢，簡單一舉兩得」、「若本身就是全職網紅的話不妨申請，外賣員也可以順便兼職」；但也有意見認為「相信只有真正愛吃的人才會申請，否則為了花掉5000元伙食費，強迫每天大吃特吃，根本不是享受」。