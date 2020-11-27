外賣食物無送上樓　foodpanda送遞員遭男客打到趴地　網民鬧野蠻

【外賣食物／foodpanda／送餐員／送遞員】都巿人以手機App叫外賣食物已成常態，新冠肺炎肆虐下外賣服務更頻繁，但不少大廈都拒絕讓送遞員把食物送上樓，以減少播毒危機。馬來西亞社交媒體近日瘋傳一段影片，指吉隆坡1名foodpanda送遞員因被保安員阻止，沒有把食物送上門，結果男顧客怒氣沖沖下樓，當場把送遞員打到趴地。網民一面倒直斥男顧客野蠻，打人行為不可願諒，而拍片者沒有上前勸阻，同樣受到抨擊。

1名身穿粉色上衣、相信是foodpanda送遞員的男子，遭另1名健碩男子騎在身上施襲，（網上影片截圖）

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網上流傳的片長約19秒，可見1名身穿粉色上衣、相信是foodpanda送遞員的男子倒在地上，正遭1名健碩男子騎在身上施襲，健碩男伸手大力緊握送遞員的頸，而送遞員則不斷掙扎，但直至片段完結時仍未能成功掙脫。

片段據稱拍攝於吉隆坡，據悉送遞員把食物送到住宅大廈時，因保安員阻止而無法將食物送上門，沒料到男顧客落樓後發難打人。

短片在當地社交媒體瘋傳，網民紛紛狠批打人男子野蠻，又指疫情時期送遞員仍緊守崗位，理應感謝他們提供服務，絕不應無理取鬧；網民亦指責拍片者沒有上前援助，等同縱容犯人。

（綜合）

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