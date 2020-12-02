台男親述極仔細結紮心得　呢個程序痛到爆粗　網民大讚真男人

家庭計劃逐漸普遍，如夫妻有共識不再生兒育女，結紮是一勞永逸的好方法。有台男分享結紮的第一手心得，鉅細靡遺講述手術過程，連與醫生的對話也一一記錄。他憶述醫生做錯一步驟，令他經歷猶如被人「重擊蛋蛋」的痛，更忍不住當場爆粗。心得文笑翻一眾網民，不少男士都笑指單看文字已感到隱隱作痛，亦有人大讚樓主是真男人，願意為另一半「捱刀」。

台男幽默分享接受結紮手術的過程，獲網民大讚真男人。（fb群組「爆廢1公社」圖片）

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該名台男今晨（1日）於facebook群組「爆廢1公社」發文分享結紮心得，列出整個手術的時序及與醫生的爆笑對話，笑指手術前自己猶如「待宰羔羊」躺在手術桌上，又稱「第一次下面被那麼多人玩，擺來擺去的，很奇怪的感覺」。

台男說，醫生為了讓他放鬆心情，親切的問他喜歡聽什麼音樂，然而緊張的他卻完全聽不入耳。他又指，麻醉過後只感到下體被拉扯及一陣刺痛，當見到醫生取出工具開始電燒時，讓他感覺既微妙又奇怪，「聞到自己燒焦的感覺真的很奇怪」。

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正當他以為正要完結時，醫生才告訴他「還有另外一邊哦」，其間更不慎貼錯了電極片導致漏電，令台男不幸觸電，痛得即時爆粗，形容「好像有人重擊你的蛋蛋的感覺」。手術後台男直指，「說什麼不會痛都騙小孩的」，表示要讓一眾準備絕育的男士了解實況。

一眾網民看過台男的經歷紛紛笑翻，形容整篇心得文「充滿蛋蛋的悲傷」，又讚嘆他的文字彷彿讓人親歷其境，「超有畫面的，尤其是漏電」、「超生動的形容，像是親眼目睹版主在我面前結紮一樣，活靈活現」。也有不少網民大讚樓主是真男人，願意為另一半「受罪」，「願意為另一半痛那一下，現在大家都知道你是真男人，值得啦」、「你是很棒的男人，為了愛人超勇敢」。

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