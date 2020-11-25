口罩$1個！惠民口罩香港製造Level 3　$50/50個獨立包裝可自取

【口罩 / 惠民 / Level 3 / 新冠肺炎 / 第4波疫情】本港新冠肺炎疫情持續，市民防疫絕不能鬆懈。有網店正發售由香港製造的惠民口罩，售價50元一盒50個獨立包裝，口罩符合ASTM F2100 Level 3水平，BFE、PFE及VFE逾99%。

有網店正發售由香港製造的惠民口罩，售價50元一盒50個獨立包裝，口罩符合ASTM F2100 Level 3水平，BFE、PFE及VFE逾99%。（ MCNG Shop FB圖片）

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網店 MCNG Shop 在facebook公布消息，正開售規格達Level 3的惠民成人口罩，售價為50元50個，即1元1個，獨立包裝。是次發售的口罩由香港製造，於沙田石門設立全自動化口罩生產線，無塵車間更獲SGS檢測認證。

買家可於fb專頁的帖文留言下單，預計1月11日發貨，可選擇葵興門市自取，或順豐速遞。

「惠民口罩」Wellman Mask詳情：

ASTM F2100 Level 3

BFE>99% PFE>99% VFE>99%

無塵車間更獲SGS檢測認證

符合ISO14644-1:2015:Class7（萬級無塵室）標準，較香港特區政府所要求的Class 8（十萬級無塵室）級別更高。

公司地址 :葵興葵昌路26-38號豪華工業大廈9樓C室

盾牌口罩推出全新超保護Level 3彩虹色口罩，BFE、PFE逾99%，售價為70元50片獨立包裝，於銅鑼灣、旺角及粉嶺Ashop門市有售，或到網店訂購。

盾牌口罩推出全新超保護Level 3彩虹色口罩，BFE、PFE99%。（盾牌fb圖片）

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