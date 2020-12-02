粉嶺街市魚檔每晚免費派魚　盼與有需要街坊共度時艱　網民Like爆

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疫情下不少人生計大受打擊，粉嶺祥華街市有魚檔為了與街坊共度時艱，決定每晚派出鮮魚給有需要的街坊。好人好事獲得街坊們激讚給「Like」，祝福檔主好人一生平安，亦有人希望檔主的善心好意不會被人濫用。

祥華街市魚檔「達江漁業」將於每晚7時15分向街坊派魚，與有需要人士共度市艱。（陳旭明區議員授權）

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北區區議會祥華選區區議員陳旭明在facebook專頁上表示，祥華街市魚檔「達江漁業」託他轉達街坊，指魚檔將會於每晚7時15分後向街坊免費派魚，先到先得，派完即止。魚檔表示，希望可以為社區出一分力，同時亦希望各位向有需要的街坊傳達訊息。

從陳旭明facebook專頁上載的照片可見，魚檔其中一部分擺放了幾份鮮魚，並有紙牌表示「經濟低迷，共度時艱，有需要的街坊免費自取，每人限取1份」。

祥華街市魚檔「達江漁業」將於每晚7時15分向街坊派魚，與有需要人士共度市艱。（陳旭明區議員授權）

帖文引來網民熱烈回應和分享，讚好這一位魚檔檔主對社區的善意，並留意支持「好人一生平安，願大家平安度過」、「共度時艱，謝謝，大家加油」、「好有愛」。不過亦有人擔心，善意未必幫到有需要的人，「希望唔好被貪心嘅人濫用」、「我擔心貪心人去拎而唔係有需要人拎」、「希望啲貪心嘅人唔好同真係有需要嘅人爭啦」。

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