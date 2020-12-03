台女上PornHub驚見法師談「色」　老司機留言：謝謝大師，我戒了

夜闌人靜，打開謎片網站觀賞一部愛情動作小電影，殊不知見到堂堂「大師」，必有一番感悟！有台灣女生日前分享，在知名色情網站Pornhub瀏覽時，發現一條「色即是空，空即是色」的影片，大師一臉正經講佛偈，當場令她笑翻，而翻閱影片下方的留言，居然有「老司機」留下一句「謝謝大師，我戒了」。網民看完帖無不爆笑，稱網站上還有不少「教學片」，微積分、工程學的都有「戒完順便上一下工數，完美」。

夜闌人靜看小電影，台女打開Pornhub見到的卻是法師。（Dcard／Pornhub截圖）

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台灣女生在Dcard討論區發文，「小妹我在某色情網站上看到這個影片，我笑了」，截圖是一條講色即是空的影片，講者其實是淨空法師，大讚僅1分鐘的片長好評率達85%，「果真還是師父厲害」，「看完後我濕了，是眼角濕了」。

從片段所見，淨空法師提到《般若心經》即到「色即是空，空即是色」，色代表一切諸法，空是性，「空性是真的、永恆」、「經上講得真清楚呀」等等，自樓主這樣一分享，影片好評率已高達91%。而台女更留意到「老司機」雲集的影片留言區，竟然有人留言「謝謝大師，我戒了」、「大師我悟了」。

網民馬上想起這張圖片。（Dcard圖片）

此「色」非彼「色」，網民看完帖文一陣爆笑，大喊「好色喔」、「我佛慈悲」。

網民爆笑留言：

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Pornhub向來搞作多多，用戶可以自行上載影片分享，規管也較少，有網民教路其實上面還有不少「教學片」，甚至將大學的工程學系講課放上去分享，有網民笑言「淨空心靈後，可以好好學習」，並截了一張影片圖，原來有人將微積分的課堂錄影放了上去。

網民驚覺網站包羅萬有：

（Dcard）

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