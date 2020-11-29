外傭着性感喱士睡袍通屋行　女僱主出招做一件事　老公都贊成

【外傭／僱傭關係】不少家庭都會聘請外傭打理家頭細務，為了保障僱傭關係，不少僱主會訂立一些規則要求外傭遵守。有網民日前於facebook群組分享，指朋友聘請的外傭晚上洗澡後，常常穿上性感喱士睡袍「騰來騰去」，因家中有成年男士，女僱主逐要求外傭加穿外套，惟遭對方以「私人時間」為由拒絕，引來一眾網民討論僱主是否有權規定外傭衣着的問題。最後女僱主決定出招，在全屋加裝鏡頭，此舉連丈夫都贊成，以免日後出現紛爭。

有僱主大呻外傭晚上會換上性感睡袍在屋內走動，更指該時段是其私人時間，暗示僱主無權規管。（示意圖/GettyImages）

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有網民日前於facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，指友人與她分享「好搞笑嘅問題」，稱聘用的外傭買了數件性感喱士睡袍，每晚洗澡後便會換上，「沖完涼就穿着騰來騰去」。因家中有其他男成員，友人認為外傭的衣着不合適，遂要求她如要離開房間便須加穿外套，惟外傭卻以「好熱」為由拒絕。

僱主其後再次要求外傭回房才可穿性感睡袍，不過對方反駁，指10時後屬其休息時間，「係私人時間所以佢唔想喎」，暗示僱主無權規管她休息時的衣着。樓主聞言直指「笑咗出嚟，我唔識講乜至啱」，遂請教網民意見。

有僱主早前在facebook群組抱怨家中菲傭態度惡劣，不但工作一年仍不能獨立工作，並數出3件疫情期間離譜事，批評她來港工作是抱着「working holiday（工作假期）」的心態▼▼▼

一眾網民也認為不能接受外傭穿着性感睡衣在家「通屋行」，認為涉事外傭「擺明挑戰底線」，甚至是「企圖搏炒」，「休息時間就請佢返入房，廳係大家嘅common area（公共空間），佢衣着過分性感唔適合，亦令僱主覺得唔舒服，如果只係想着畀自己睇嘅唔該返房先換」。

有同為外傭僱主的網民則建議可購買家居服及睡衣給外傭，或是在家加裝閉路電視，以免造成不必要的誤會或尷尬，「買制服算，留在家着制服，平時正式放假就鍾意點着都得」、「全屋都set cctv！除咗佢房」。樓主其後回應，表示友人全屋除外傭房間及洗手間，均會加裝鏡頭，「佢老公話費事條友屈佢喎！佢哋話佢做嘢尚算ok，而家咁環境請人又煩，所以同佢講過要檢點啲」。

▼▼早前有網民分享影片，指有外傭帶小朋友到夾公仔店，任由女童在地上亂爬也毫無反應▼▼

▼▼同場加映：有僱主早前投訴外傭放假期間與數十人上房開Party，全場沒戴口罩飲酒狂歡勁歌熱舞▼▼

▼▼同場加映：網民感恩遇上好姐姐▼▼