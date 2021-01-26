神準心理測驗│看圖選最年長女性　測你隱藏個性、吸引特質

撰文： 夏洛特 最後更新日期： 2021-01-26 22:00

想更了解自己有何吸引之處，不妨用近日外國網傳的一項心理測驗，快速測試隱藏個性與與魅力。

👇👇👇問題：請憑直覺選出圖中哪個女性年紀最大？👇👇👇

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同場加映：心理測驗│5種聖誕大餐 透視你有多大機會脫單

今年聖誕節有否機會遇上真愛？（電視劇《觸及真心》劇照）

問題：若要請聖誕老人吃一頓飯，你想請他吃以下哪一種料理？👇👇👇

A意大利菜

B懷石料理

C夜市小吃

D中式佳餚

E法國料理

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同場加映：心理測驗│食番薯方式透視優點缺點

👇👇👇以下哪種是你平日吃番薯的方式？👇👇👇

哪種是你平日吃番薯的方式？（網上圖片）

1.連皮吃

2.剝一半皮吃

3.邊剝皮邊吃

4.切成一口大小吃

5.垂直切成兩半

6.剝除所有外皮才吃

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同場加映： 6種手勢暴露你真實個性、生活現況

👇👇👇從圖中選出你平日最常出現的拿杯手勢。👇👇👇

1.把杯耳放在手指之間

2.輕握杯耳，尾指靠下

3.拇指放在杯耳下，掌心握杯子主體

4.手掌握杯耳另一側

5.只用手指握住杯耳

6.手指輕扣杯耳，尾指、拇指分別頂着上下端

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