神準心理測驗│看圖選最年長女性　測你隱藏個性、吸引特質

撰文：夏洛特
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想更了解自己有何吸引之處，不妨用近日外國網傳的一項心理測驗，快速測試隱藏個性與與魅力。
👇👇👇問題：請憑直覺選出圖中哪個女性年紀最大？👇👇👇
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同場加映：心理測驗│5種聖誕大餐 透視你有多大機會脫單
今年聖誕節有否機會遇上真愛？（電視劇《觸及真心》劇照）
問題：若要請聖誕老人吃一頓飯，你想請他吃以下哪一種料理？👇👇👇
A意大利菜
B懷石料理
C夜市小吃
D中式佳餚
E法國料理
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同場加映：心理測驗│食番薯方式透視優點缺點
👇👇👇以下哪種是你平日吃番薯的方式？👇👇👇
哪種是你平日吃番薯的方式？（網上圖片）
1.連皮吃
2.剝一半皮吃
3.邊剝皮邊吃
4.切成一口大小吃
5.垂直切成兩半
6.剝除所有外皮才吃
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同場加映： 6種手勢暴露你真實個性、生活現況
👇👇👇從圖中選出你平日最常出現的拿杯手勢。👇👇👇
1.把杯耳放在手指之間
2.輕握杯耳，尾指靠下
3.拇指放在杯耳下，掌心握杯子主體
4.手掌握杯耳另一側
5.只用手指握住杯耳
6.手指輕扣杯耳，尾指、拇指分別頂着上下端
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