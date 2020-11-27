阿姨搭港鐵咬住頭巾當口罩　網民：Cosplay鬼滅之刃禰豆子

日本動漫《鬼滅之刃》近日Hit爆，Cosplay大受歡迎的女主角禰豆子的熱潮更是停不了，但連搭地鐵都要Cosplay又未免太誇張！一張照片昨日（26日）在facebook瘋傳，只見一位女士在港鐵車廂內，於頭部位置將一條圍巾類物品從後打結，口咬着綁結，疑似當口罩使用，不少網民都形容造型超似禰豆子。

相中女子搭港鐵時一直緊咬頭巾，網民不禁問：「Is that a mask？」（網民授權圖片）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

有網民昨日在fb群組「PLAY HARD 玩硬」上傳照片，相中穿着白色背心、帶着墨鏡的短髮女子坐在車廂內，沒有戴上正常的口罩，反而用一條圍巾從後綁緊在嘴巴位置，並將打結位咬緊，而鼻孔則沒有遮好，樓主都不禁問：「Is that a mask?」（這是口罩嗎？）。

拍下照片的網民司徒小姐向《香港01》表示，昨日在太子站上車後發現有位女士一直咬住頭巾，直至樓主在觀塘站下車前，該名女士仍「一直咬住唔放」，其間不少其乘客曾望向她，但反應不大，「仲有人肯坐佢隔籬」。司徒小姐稱自己拍照後即彈開6至8呎外，甚至走到第2卡車，始終「口罩唔帶就唔係咁好」，希望大家可以加強衛生意識。

照片引起網民熱議，有人批評她自私，「日日已經多人中招，仲要唔戴合適口罩」，亦有人笑言「佢係咪畀人綁架啊？」但有網民則猜想她是在Cosplay《鬼滅之刃》女主角禰豆子，「呀姐都行得幾前，肯定剛剛睇完鬼滅」、「彌豆子阿姨」，不過有人亦指可能口罩弄爛了又沒有後備，迫於無奈才這樣做。

（fb群組「PLAY HARD 玩硬」）

10句爆笑對白KO唔戴口罩人士▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

酒精消毒、高溫蒸口罩可重用？醫學知識解你知▼▼▼