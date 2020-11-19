鬼滅之刃無限列車篇│大叫劇透整怪聲　網民睇戲遇無禮細路好火滾

【《鬼滅之刃》/ 睇戲 / 小朋友】紅爆日港台的日本動漫《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》近日在港上映，不少粉絲急不及待入場支持，不過睇戲有時也要講運氣，遇上無品觀眾，更好的劇情也會頓時失色。有網民就發文大呻，入場看鬼滅劇場版時遇到年幼的小朋友不斷作出騷擾行為，但為怕影響其他觀眾敢怒不敢言，直言過程中「同我朋友真係有幾秒想一巴車落去」，只好請教其他網民如何應對。

《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》近期大熱，吸引大批粉絲入場。（《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》劇照）

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該網民早前投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」，稱與朋友到戲院觀看《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》時，兩、三個座位外有一名目測約5至6歲的小朋友，於播映途中「由頭到尾都一直喺度叫來叫去」，亦會大聲講未播出的劇情及「整埋晒啲怪聲」，令樓主「完全入唔到戲」。

樓主指小朋友不時在戲院內大叫及講劇情，令他和朋友非常火滾，「真係有幾秒想一巴車落去」。（示意圖/資料圖片）

樓主續指，該名小朋友與父親及哥哥一同進場，「個阿哥唔係大佢好多，但都乖」，或許由於不是與父親同坐，小朋友「好似愈來愈放肆咁」，不斷大叫和講及電影的劇情，令樓主及朋友興致全清，「真係有幾秒想一巴車落去」。他說，明白有些小朋友比較好動，家長照顧時也有難處，「個阿爸都有勸佢一兩句咁，但呢啲情況係令我有啲火滾」。

樓主觀賞至中途感到難以忍受，一度想找職員投訴及直斥小朋友，惟因他坐於中間位置，擔心影響其他觀眾，亦不知斥責小朋友後對方家長會有何反應，坦言「自己好鵪鶉」敢怒不敢言，「完咗套戲後，睥實個細路一、兩分鐘就算了，佢見到之後，都嚇到唔敢再叫同望我」。他強調，發文目的並非為了「放負」或公審，而是想請教其他網民遇到同類情況時會如何處理，「想聽下各位嘅處理方法來參考下」。

帖文引起網民共鳴，紛紛表示父母有責任管教進場看電影的子女，如對別人造成騷擾，應主動提醒甚至帶走子女，「正常嘅父母係應該帶走佢，唔應該由佢嘈騷擾其他人，可惜好多父母都唔正常」、「其實可能成場人都想出聲，建議樓主下次大大聲話戲院場內請保持安靜」、「唔岀聲果下自己硬食，無辦法。之前睇數碼暴龍都係咁，反正有人肯岀聲我覺得有人會附和，只不過係個個都等人岀聲」。

亦有網民指出，《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》根本不適合兒童觀看，認為家長有責任先了解劇情再選擇適合子女的電影，「套戲2b級，根本就唔啱小朋友睇」、「都唔明點解咁多老豆老母帶個10歲唔夠嘅𡃁仔去睇鬼滅，佢哋唔係以為鬼滅係好似迪迪尼卡通畀小朋友睇呀？」。

（fb專頁「生仔要考牌系列」）

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