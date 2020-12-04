大埔友搭小巴先睇有冇位　遭司機連番責罵　網民：乜都佢講晒

小巴不准站立，因此每人上車時最好先確認有空位。最近有網民分享一段搭小巴離奇被罵的經歷，指當他打算乘搭小巴時，本欲查看車上座位，卻被司機責罵一番；惟在他付費上車後，又碰到令他無言的情況。其他網民看過帖文後紛紛為樓主抱不平，直指小巴司機「思覺失調」。

有市民在facebook分享被小巴司機指罵的經歷，引來網民熱議。（電影《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》劇照）

該網民昨（3日）在facebook群組「Tai Po 大埔」發文，表示他最近乘搭小巴時，本來正查看車廂是否還有位置，未料立即被司機大罵：「開得門就有位，睇咩睇？」無奈的他只好聽信對方的話上車，但很快便再停下腳步▼▼▼

帖文隨即引來熱議，不少人直指小巴司機橫蠻無理，「即係乜都司機講晒」、「佢講第一句都算，講埋第二句我實同佢開拖」、「回佢：司機你思覺失調？」有網民則笑言「成件事好有喜劇感」，難以明白司機的說話邏輯，但亦有留言指「佢唔使我畀多程車錢的話，我可以算數」。

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