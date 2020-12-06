菲女出街戴金器　街坊起疑勸僱主小心　反被網民鬧爆種族歧視

【外傭／種族歧視】香港少數族裔至今仍不時受到歧視，而菲裔女子更容易被認定是外傭。將軍澳有街坊日前於網上撰文，表示在街上見到菲律賓裔女子身上戴着不少金器，即認定對方是家傭，且是從僱主家中偷金，留言叫大家好好保管家中財物，「以免家賊有機可乘」。但網民認為樓主的言論太偏頗，而且語帶歧視，甚至鬧爆樓主看不起外傭，「呢啲咪正宗憎人富貴厭人窮囉」。

有將軍澳街坊日前於網上撰文，表示在街上發現有外傭身上戴着不少金器，認定是從僱主家中偷回來，更叫大家好好保管家中財物。（網上圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

將軍澳1名街坊最近於facebook群組「將軍澳主場」撰文，表示日前與丈夫買餸後，經過富康花園附近時，丈夫突然問道：「前面個姐姐（外傭）結婚呀？」樓主向前看，見到1名綁着馬尾、穿黃色及膝連身裙的菲律賓裔女士，左手戴着3隻龍鳳鈪，頸上又戴着結婚常見的金鏈，非常誇張。

樓主見狀即懷疑該菲裔女士不像準備結婚，更從其外貌斷是從事外傭工作，並在僱主家中偷取金器。（電影《淪落人》劇照）

樓主見狀即懷疑該女士不像是準備結婚，更從其的外貌斷定是從事外傭工作，並在僱主家中偷取金器，更呼籲各位僱主要小心，「希望大家好好保管自己屋企財物，以免讓家賊有機可乘」。

樓主的言論令網民感到不滿，認為樓主未審先判之餘，更對該菲裔女士帶有種族歧視：「原來依家都有香港人睇唔起工人姐姐？望一眼就知人哋係偷？好心寒，狗眼看人低！」

▼▼▼網民咁樣睇▼▼▼

（facebook群組「將軍澳主場」）

同場加映更多靚女！（香港01製圖）

🥺🥺🥺同場加映：港媽搭巴士1個原因突痛哭🥺🥺🥺

+ 4 + 4 + 4

同場加映：邊個話香港人冷漠？網民熱數陌生人暖心小動作▼▼▼