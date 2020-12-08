奶奶、外母大鬥法｜女友媽提婚前協議嚇怕台男　男家反擊結局是…

「沒想到原來以為只是新聞的事情會發生在我身上」，最近有台男在網上分享與女友籌備婚事時遇到的困難，指女友媽媽拿出婚前協議書，希望男方能體諒她為女兒着想的苦心，答應所有要求，惟台男看過協議內容後，當下便直言無法接受，男方的媽媽事後也擬定另一版本的協議書，最終雙方家庭鬧翻。

台男網上發文，指與女友準備結婚時，女方媽媽突然拿出婚前協議書，但內容令他無法接受。示意圖。（Scott Graham/Unsplash）

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樓主在facebook專頁「靠北女友」投稿，稱與女友交往3年，知道女友媽媽獨力撫養她至12歲才再嫁，因此她很聽媽媽的話。直至最近2人討論婚事，女友拿出媽媽擬定的婚前協議書，並解釋是為了她着想，希望樓主能體諒其用心良苦。

婚前協議書女方版本：

樓主指，一看到協議書當下便告訴女友自己無法接受，讓她先與媽媽溝通，未料對方表示自己年幼時，媽媽養育她很辛苦，「現在也只是希望給她多一點保障」，又指該份協議書只求讓媽媽安心，2人婚後毋須履行。不過，樓主仍然擔心白紙黑字的協議書，一旦簽署就不能反悔，便提出要先問家人意見。

帖文稱，樓主媽媽看完協議書後就直接在紙上塗改，變成男方提出的版本；後來女友便將新的協議書拿回去給媽媽，事件暫時了結。

婚前協議書男方版本：

樓主指，該段插曲過後照常與女友準備看婚紗和訂婚禮場地，但在安排雙方家長正式見面時，婚前協議書一事再被提及，女方媽媽先解釋只是怕女兒遇人不淑，強調並非想騙財，其後樓主媽媽火氣十足，直言「要嘛不簽，要嘛照我的版本，妳怕妳女兒碰到不負責任的男人，我也怕我兒子碰到水性陽花、愛慕虛榮的女人」。

與親家首次見面最終不歡而散，樓主更被媽媽要求與女友分手，認為他年薪逾160萬台幣（約44萬港元），不需要娶「擺明想當少奶奶的女人」。樓主非常苦惱，雖然心愛女友，但始終無法接受對方媽媽提出的結婚條件。

帖文隨即引起網民討論，許多留言勸樓主切勿簽字，「對方媽媽哪是協議書，是賣身契，千萬別簽」、「感覺是不平等合約，有違約就要賠償你的財產」，亦有建議樓主私下與女友簽另一版本，「你們先簽女友媽的版本，之後私下再簽一張媽媽寫的版本，說明女友媽那張無效」。不過，有網民指出，「怕東怕西就不要結最好！」、「回不去了，放棄吧」，勸樓主早日放手。

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