台婚禮主持人見證殘酷真像：新郎前度坐滿一桌、新娘即日想離婚

【婚禮主持人】結婚理應是最開心的人生大事，但婚紗與禮服背後，可能是愛情的殘酷真貌。台灣1名婚禮主持人（婚禮司儀）在Dcard討論區發帖分享工作見聞，當中包括有新郎擺酒時前度坐滿一桌，新娘突然要出招想為難在座的前度；另有新娘在結婚日已確定要離婚，想方設法不要留下大多影片紀錄，一幕幕禮婚奇葩情節，讓人明白到婚禮主持人的執生功力是何等重要！

一場墏婚禮背後，往往有許為賓客所知的事情發生。（《我要做Model》劇照）

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樓主以「婚禮上遇到的傻眼新娘」為題在Dcard發帖，他稱自己是婚禮主持人，平時亦常在其他地方分享自己主持過很棒或很鳥（編按：差到引人發笑）的婚禮，他在帖文中分享了3件事，吸引大量網民追看。

按圖即看第1件事：新娘要求新郎前女友發言👰👰

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按圖即看第2件事：新娘婚禮前說明想離婚👰👰

按圖即看第3件事：加錢要求婚禮主持人唱歌🤵👰

不少網民看過樓主帖文，直指原來婚禮主持人也需要有十八般武藝，又稱新娘要整新郎前女友那件事，讓人看到女人有機心；亦有人網民表示，聘用適合的婚禮主持人真的很重要，有資深行內人說過，曾有新入行的主持人以低價接工作，而曾有新手在婚禮上說：「天涯何處……」然後就安靜了。

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