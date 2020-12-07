港媽賣阿女「女拔面試成功」連身裙　開價500元：百戰百勝戰衣

協助子女入到好學校是不少家長奮鬥數年、不惜花費大筆金錢準備的目標，有港媽早前就以「女拔面試成功」作賣點，出售女兒曾穿着參加傳統名校拔萃女小學面試的兩條連身裙，更形容裙子為「百戰百勝的戰衣」，稱買家即使不穿也可買回去當「買luck（運氣）」。

有港媽以「女拔面試成功」作賣點，開價500元出售女兒曾穿着參加傳統名校拔萃女小學面試的兩條連身裙，更形容裙子為「百戰百勝的戰衣」。（網上圖片）

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該名港媽早前於二手拍賣平台出售兩條女童連身裙，分別為粉色碎花款式及黑色淨色款式，雖然不算特別，但賣點並非裙子設計，而是兩條裙子是女兒曾穿着參加傳統名校拔萃女小學面試，而且成功獲取錄的「戰績」。

產品介紹中，港媽形容兩條連身裙為「百戰百勝的戰衣」，指女兒首輪面試穿着碎花裙，次輪面試則穿黑色裙。港媽更指裙子買回去不穿着也有用途，直言家長可當「買luck（運氣）」，因女兒穿上兩裙後「勁多offer（取錄機會）」，猶如將裙子變成吉祥物出售。

記者今日（7日）於涉事拍賣平台以相同關鍵字搜尋商品，未發現相關產品，無法得知該產品已被成功出售或是賣家自行刪除產品。

售裙帖文發出後即引來網民關注，不少人批評涉事港媽「咁樣賺錢都諗到」、「賣埋個女啦不如，成功可能不在條裙，在個女」、「其實佢市儈到連自己個女條裙都賣，發錢寒到咁同賣女有乜分別」。更多網民則指出港媽的帖文容易被不法之徒有機可乘，「佢唔驚啲變態佬買佢個女條裙嚟索？定係呢個阿媽根本唔介意」。

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