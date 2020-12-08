內地菜販存款1800張1元紙幣　銀行嫌麻煩拒絕　網民：犯法了！

散紙細鈔處理雖然麻煩，但如果連銀行都拒絕處理，市民定必相當頭痕。內地近日有菜販表示要到銀行存款約1800元的1元紙鈔，但被銀行以「太麻煩，不好點收」為由拒絕，更說要她到其他銀行存款。事件引來網民討論，指銀行沒有盡到本份，應該追究責任。內地人民銀行亦曾表示，任何單位及個人都不得拒收現金。

內地1名女子被拒絕存入大量1元鈔票，引起網民討論。（GettyImages）

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事發於內地福建省，姓林的女子是一名菜販，平日在路邊賣菜維生，她於上周四（3日）拿1800張1元人民幣鈔票（約2130港元）到中國工商銀行存款，不過卻被銀行拒絕，表示點算太過麻煩，說「到隔壁銀行也可以存」，但林女在前一天（2日）已拿了2400張1元鈔票（約2840港元）到該銀行存款。

林女後來接受訪問時提到，銀行職員曾建議她分開每天存數百元，但當時銀行並沒有其他客人，因而覺得不合理，「銀也是銀行出來的，現在不收，那到底還能不能用？」最後銀行職員妥協，為林女存款1000元（約1180港元）。

銀行最後妥協，為女子存款1000元，但女子還有800元未能存入。（網上圖片）

網民大多都認為銀行有問題，「本職工作都嫌麻煩」、「拒收違法，追究」、「事情難做所以拒絕，也只有銀行能這樣做」，但亦有人表示一次過存入大量鈔票的確會影響銀行運作。人民銀行曾經在官方社交平台上指出，拒收現金是違法行為，強調人民幣是內地法定貨幣，因此任何單位及個人都不得拒收。

（綜合）