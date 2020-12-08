台男數百萬存款遭孕妻極速花光　受盡冤屈兼頭頂綠綠：一定驗DNA

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一名男工程師心痛指出，和妻子結婚之後，薪水全部轉交給對方處理，原本的580萬（台幣，下同）存款被花到剩下6萬元，結婚期間提出許多無理的要求，婚後態度越來越冷淡，讓他感到心寒，認為自己是「提款機兼回收桶」，懷疑肚子中的小孩不是他的，「等小孩出生後一定會去驗DNA」。

數盡極品老婆無理要求　辛苦賺錢份糧畀晒佢仲要受冷待（點圖繼續閱讀）👇👇👇

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貼文一出後，許多網友都看傻眼，「這老婆有點誇張了」、「580萬剩6萬！你太天真了」、「看來版大可能不知不覺進了資源回收業了」、「新竹驗DNA很盛行啊」、「兄弟，到底是要驗什麼？不管是不是你的種，這個婚都一定要離」、「遇到詐騙集團了吧」、「DNA要驗，錢的流向也要查清楚」。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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