細So偷食｜老婆超好點解仲要搵小三？全因男人都有一種麻煩天性

對喜歡的他很有好感，卻不知為何只停留在曖昧關係的人；雖然進展到成為戀人，卻一直無法維持長久關係的人。我想這種類型的女性一定是過度愛著對方，而讓另一半感到精疲力盡。雖然是為了對方著想而不停地付出，但卻可能漸漸地成為他離開妳的原因。這次就讓我們來思考看看，究竟要怎麼做才能讓愛情長跑吧。

【相關圖輯】細So背妻偷食兩年半 老婆阿Wing有情有義曾陪老公走過事業低谷（點圖了解更多）：

+ 13 + 13 + 13

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

掌握男性的心理

有人說，男性有著只要被追著跑就會想逃走的特質。當單方面在追逐時，男性就會像漸漸感受不到魅力一般，失去狩獵的能力。再來，德國哲學家尼采有句名言說道：「真正的男人只需要兩件事：危險和遊戲。因此他需要女人，以作為他最危險的遊戲。」這就意味著想要綁住他的心，絕對需要有刺激感的發展和環境。

只說「我愛你」這種情話是不行的

無論多麼地拼死拼活深愛著對方，只要無法滿足男性喜歡的「危險」和「遊戲」的話，他終將會離去。雖然「我愛你」「我喜歡你」在戀愛關係中不可或缺，但只是說這些情話想維繫長久的戀愛關係將會非常困難。

給予他過多的愛，反而會讓關係難以深入到下一個階段。讓對方想著「這傢伙到底在想什麼呢？」「是真的喜歡我嗎？」這種距離感才是剛剛好的。考慮不時地製造一些神秘感給對方吧！

【相關圖輯】渣男嫌棄老婆生仔後身材走樣 合理化出軌言論引眾怒：不能全怪我（點圖預覽內容）：

+ 7 + 7 + 7

激發對方的好奇心

希望能勾起他的好奇心的話，一邊挑戰去一些新的事物，一邊上演出反常的距離感，試試看這樣的戀愛策略吧！

製造一個情境，讓他嗅到危險的香氣，成為兩人之間美好的香料調劑。每天只是重覆平淡無趣的相處的話，對方有可能就會為了追求刺激而外遇喔。在戀愛關係中不只是穩定和安全感，不時的給予一些變化也是非常重要的。由於我們往往陷於戀愛觀念的舊迷思中，其實這些對於情侶來說也是不可或缺的重點喔。

牢牢記住尼采的名言，當與他的關係發展得不如預期，或者是有他好像心不在焉即將離去這種感覺時，就試試看這個戀愛策略，牢牢抓住男人的心吧。

【相關圖輯】比渣男更難防的顧家劈腿男 細So如何塑造好男人形象再偷食？（點圖預覽內容）：

+ 2 + 2 + 2

【相關圖輯】婚外情藉口相差無幾 渣男出軌離不開以下這3個原因（點圖放大閱讀）：

+ 4 + 4 + 4

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】