丈夫外遇兼拋下一句「沒感覺了」　台女問應否離婚　網紅律師咁答

按圖看網民向呂秋遠律師發問內容↓↓↓

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這位姊妹，你和先生怎麼會只是出了點狀況，他有外遇、他沒感覺、他要離婚，這怎麼會是「出了點狀況」？你即將面臨的問題，是你人生的第三次投胎，你得要好好想想。第一次投胎，是你出生，第二次投胎，是你結婚，第三次投胎的選擇，就在這時候了。第一次，你沒得選。第二次，你選錯了。第三次，你想要什麼？

首先，你先生已經說出了外遇離婚的名言金句，容我擷取你的內容：

「沒感覺了。」

「矢口否認。」

「離婚是一定的，我們先談談小孩的問題。」

「一切都是開玩笑的，我只是隨口說說。」

「錯都是在我身上，你什麼都很好。」

「我們的關係已經昇華為家人。」

這些關鍵句，大概都是外遇被發現的標準程序。還沒發現外遇之前，先以沒感覺作為離婚理由，被發現以後，就辯駁沒有這件事。罪證確鑿，就要求離婚，並且要搶孩子的監護權。當發現配偶抵死不從，就放軟身段，強調自己只是開玩笑，其實根本沒外遇這件事。當無可抵賴，發好人卡的時候就來了，你很好，都是我配不上你。最後見無法打動，只好說，我們是家人，容我去追求愛情。

所以，再問一次，不用問神明，問自己就好，你要什麼？如果你現在有三個選項：愛情、親情與金錢，只能三擇一，你要選哪一項？這不是出奇蛋，不能三個願望都滿足，發生了這件事，你最想要什麼？愛情，就是婚姻；親情，就是監護權；金錢，就是剩餘財產分配。發生了這樣的事情，不要急，冷靜下來想想，哪一種對你最重要。

呂秋遠認為面對丈夫出軌，先要清楚自己想要什麼才決定離不離婚。（《婚姻故事》劇照）

提離婚好不好？這不好說。你不要愛情，正中他的下懷，因為在他眼裡，你跟他已經「是家人」，家人談什麼愛情，家人就是做牛做馬不做人，人鬼戀是要怎麼進行下去？況且，你提了離婚，現在住婆家，小孩的監護權，到了法院以後，可不一定給你。他們有強大的婆家支援系統，你有什麼？娘家遠在天邊，孩子又已經固定在他們家生活，一個爸爸加上一個奶奶，你比得過嗎？至於財產，那得看運氣，如果他月入百萬，又不脫產，你可能還有機會壓榨點東西出來。但如果他月入數萬，無產可脫，住在婆家，房地都是他老爸的，你是能分什麼？

當然，你可以說，小孩子才做選擇。老娘全都不要，我只要自由，讓我自己可以脫離這個婚姻的牢籠，讓這個傢伙可以遭受到失去我的報應，我不要小孩、不要錢，只要離開這個家，當然可以。那就趕緊寫離婚協議書，通通都給他，保證他半夜樂不可支，沒等戶政事務所開門，就到那裡排隊等登記。但是，你也可以說，小孩子才做選擇，老娘全都要。那麼，你該怎麼辦？

不要離婚、不要離婚、絕對不要離婚。因為很重要，所以要說三次。

通姦罪雖然廢除，但可還是有民事求償，也沒要求你要抓姦在床。只要你有證據，就提出侵害配偶權的訴訟。見一次抓一次、見兩次抓一雙。他要離婚，就請他開條件，你不滿意，就等到滿意為止。對他而言，不能離婚，那是生不如死。

不要再跟我說，沒愛了就離開，為什麼要拖累彼此。那是有優勢的人說的話。沒感情了，又不談錢談監護權，難道談心？就沒心了啊！

這種事問神明？問自己要什麼，恐怕是比較實際的。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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