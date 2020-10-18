台女呷醋批父親拍拖後忘記自己生日　網紅律師：沒有比較沒有傷害

按圖看網民向呂秋遠律師發問內容↓↓↓

+ 2 + 2 + 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

親愛的同學，這兩個問題，其實你自己都有答案了。你在意的，其實是父親有女友，而不是他忘記你生日。因為在他忘記你生日的那一剎那，你想起了他女友的生日，所以你才會這麼難過。為什麼？因為他應該不只一次忘記你的生日，你媽的生日，他大概也忘光了。而且你要知道，大部分的男人，閱讀本文的不算，大致上都有忘記生日的本性，除了自己的、被迫記得的，可能連父母的都不會記得，所以，既然以前都有經驗，你當然還是會在意18歲的生日，但是為什麼這次這麼難過？

因為你覺得，你跟「那個女人」比較，為什麼沒有比較重要？沒有比較，沒有傷害，所以你受傷了。

可是孩子，這都是你想像出來的玩意兒，事實上，如果不是他女友再三提醒他，說不定他也會忘記她的生日。你怎麼就認為，爸爸一定會記得女友的生日呢？不然你可以問問你媽，結婚後，他記得幾次她生日。當然，可能一次都不記得，不然他為什麼會離婚？

台女因父親忘了她的生日而感到不被重視。（GettyImages）

許多人會有奇特的想法，就是重要的事，希望對方主動想起來，而不需要特意提醒以後，他才開始做。生日就是一個例子，如果我們重視的人，不「主動」提起我們的生日，我們可能會生氣、哀怨，甚至認為對方為什麼不記得我的生日，是不是我不重要了？

欸，既然這麼重要，為什麼不換你主動提醒他，反覆提醒他，要他預先把這一天的某個時刻留下來給你呢？

因為害羞，好像我們跟他要什麼，不好意思，對不對？

可是，這有什麼好害羞的，既然你覺得他記得你生日這麼重要，你當然要勇敢開口，要他保留時間給你，或是親口跟你說一聲生日快樂。如果你事先跟他預約，他還無法陪你一起過生日，肯定有他的理由，例如你沒這麼重要，或是時間真的無法排開（意思好像是一樣的），那麼，你就得開始降低你對他的期望與關心，何必「我本將心向明月，誰知明月照溝渠」呢？

他忘記，可能不是他的錯，而是他被太多要討好的人淹沒，忘記你也需要他的拍拍，如此而已。不要老是要別人猜你的心意，直球對決不會是壞事，你要別人記得你的一切，來證明自己在他心目中的重要性，更多時候是傷害自己，而且他還會覺得莫名其妙。

所以，別太在意了，很多陌生人，都會願意祝你生日快樂。至於你爸交往女友，這是正常的，多給媽媽一點鼓勵，不要輸給他了。

孩子，恭喜你即將成年了，生日快樂。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

同場加映：更多親子故事！（香港01製圖）

👇👇👇同場加映：台爸曬阿女長大變索妹 網民錯重點讚「岳父」：凍齡帥哥！👇👇👇