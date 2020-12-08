茶餐廳食飯高度防疫　食客用超大膠袋笠全身餐枱　網民睇到眼濕濕

本港新冠肺炎第4波疫情持續，不少市民外出都格外小心，做足一切防疫措施。近日網上流傳一張照片，只見有人在茶餐廳用餐時，用巨型透明膠袋，將自己與枱面上的飯菜一併「笠住」，其高度防疫裝備令人嘖嘖稱奇。

有市民在茶餐廳用餐時，用巨型透明膠袋，將自己與枱面上的飯菜一併「笠住」。（fb「自由市場」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該張照片在facebook流傳，亦有人將它轉發至「黃大仙區友」，並稱相中的茶餐廳位於黃大仙。從照片可見，相中人獨自坐在一個卡位內，並用一個巨型透明膠袋，將自己由頭至半身罩住，連枱上的食物都遮蓋在內，帖文則形容是「高度防疫罩食茶餐廳，99%減低感染機會」。

照片隨即引起網上熱議，不少人直呼「太誇張」、「咁驚不如唔好出街」、「順便保埋暖呀」，但有網民認為這是保護自己和家人的負責任行為，這樣做並無不可，又感嘆道「望落幾好笑，其實好悲哀」。亦有網民理性分析，如果食物有病毒或廚師確診，就避無可避了。

更多網民留言咁樣講▼▼▼

【香港人的抗疫日常】15個香港人的抗疫日常。（01製圖）

你還在努力抗疫嗎？回顧近10個月以來，令人無奈又感嘆的香港人抗疫日常▼▼▼

+ 9 + 9 + 9

同場加映：鍾南山談3大高危播毒位及防疫建議↓↓↓