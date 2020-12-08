禁堂食｜食肆晚上6時後禁堂食　網民：飲食業仲要埋幾多次單？

【禁堂食 / 晚市 / 防疫措施 / COVID-19】本港新冠肺炎第4波疫情嚴峻，政府有意在防疫措施上「加辣」，特首林鄭月娥今日（8日）宣布將禁止食肆晚上6時後堂食，再度衝擊飲食業生計。消息一出，引起網上熱議，不少人都為飲食業擔心，「本身靠12月谷返起生意額都冇埋」，亦有網民感嘆「係咪又表演企街食飯？」

特首林鄭月娥今日（8日）宣布將禁止食肆晚上6時後堂食。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

林鄭月娥今早出席行政會議前見記者表示，上星期推出的各項防疫措施，成效未必立即顯現，近期確診處於高水平，甚至比7月情況有過之而無不及，因此需要推出更多壓制人流措施，包括壓縮公務員上班，留家工作，呼籲私人企業跟隨；將禁止食肆晚市堂食，晚上6時後不能堂食，並全面關閉健身中心、體育場所、美容院、按摩院等處所。

過往食肆限聚下的生活圖輯▼▼▼

+ 8 + 8 + 8

政府10月底才放寬食肆堂食時間可延長至凌晨兩時，事隔一個月多，再次實施6時後不能堂食措施，令各界叫苦。有網民直指疫情下「飲食業仲要埋幾多次單？」，認為12月適逢冬至和聖誕節，本來是食肆「翻身」的好機會，奈何再次被禁，令人唏噓，「係咪要無限loop？」

另有網民表示，「大把人仲返緊工，又要表演企街食飯？」，又指「地鐵群組呢？已宣布縮減班次，等耐啲企迫啲喎」，認為感染風險更高，亦有人嘲諷「病毒又要提早6點開工啦」、「除咗多謝政府咁早送呢份聖誕節禮物，都唔知講咩好！」

同場加映：鍾南山談3大高危播毒位及防疫建議↓↓↓

【香港人的抗疫日常】15個香港人的抗疫日常。（01製圖）

你還在努力抗疫嗎？回顧近10個月以來，令人無奈又感嘆的香港人抗疫日常▼▼▼