菲外傭隔離檢疫離房8秒罰10萬元新台幣　NHK：台灣沒人覺得嚴

台灣一名20多歲菲律賓籍外傭在隔離檢疫期間，因踏出防疫旅館房門約8秒，遭到高雄市衛生局罰款10萬元新台幣（約2.75萬港元）；日本放送協會（NHK）周一（7日）報道時提到台灣媒體沒有人批評當局懲罰過嚴，隨引起日本網民熱議，有關報道更一度登上NHK的Twitter引用新聞排行榜首位。

事發於上月19日，旅館閉路電視拍到外傭擅自踏出房門拿物品給於其他房間內隔離的朋友，在走廊上逗留了約8秒；高雄市衛生局強調，該名外傭明知不可擅自離開房間，卻依然這樣做，故處以罰款10萬元新台幣。

NHK的報道稱，台灣為防止新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫情擴大，嚴格執行入境者一律隔離14天的規定，隔離期間任意外出將遭罰款，而自11月起單是高雄市就有19宗個案遭處罰；報道指出，對於如此嚴格的措施，「並沒有看到當地媒體有特別批判性的言論」。

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有關報道引起日本網民關注，有人留言表示支持，「不做到這個程度，就不會有遏阻力」、「日本應該要學習」、「很羨慕可以做到這一點的國家」；但也有意見認為懲罰過重，「菲律賓外傭應該付不出這筆罰款吧」、「太嚴格了吧，外傭都有人權的」。

菅義偉民調支持率大跌

日本共同社與日本新聞網近日分別公布最新民調，均顯示日本首相菅義偉內閣於近期的支持率大跌超過10個百分點，支持率分別約為50.3%與55.3%。其中共同社的民調詢問對於日本政府防疫政策的看法，有55.5%受訪者給予負評，高於好評的37.1%；至於新聞網的民調則顯示，在防疫政策的評價方面，49%的受訪民眾給予負評，39%好評。

台灣中央流行疫情指揮中心統計，目前累計有716宗確診，共7人不治。