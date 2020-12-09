悲報│日46歲大叔將全屋「鬼滅化」　阿女出po公審：祖先都不放過

【鬼滅之刃／無限列車】《鬼滅之刃》熱潮在日本繼續燃燒！有網民在twitter上發文以「悲報」抱怨，指任職公務員的父親已經46歲，但依然深陷《鬼滅》的魅力中不能自拔，將家中的東西統統都「鬼滅化」，上至睡房下至大廳統統難逃「毒手」。而最近讓他大感無言的是父親的「魔爪」竟然延伸至家中的「先人遺照」身上！

《鬼滅之刃》已成為日本一種社會現象。（《鬼滅之刃 無限列車編》劇照）

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日本有網民在twitter上抱怨父親把家中「鬼滅化」的瘋狂事跡，並認為父親的行為有失體統，又指「將這樣的醜態曝露在大家的眼前，實在是迫不得已」，帖文並引來大量網民回應。

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雖然很多人認為該名父親的確是欠缺年長者該有的穩重，然而大部分網民都抱持溫暖包容的態度，很多人覺得這樣的父親很有趣，甚至提出「想和你父親交朋友」，也有人感嘆鬼滅的形響力已經大到這種地步。看到眾多網民窩心的回覆，Po主亦表示「大家寬大包容父親的態度，令我想起了很小的時候和父親一起玩耍的往事呢」。

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