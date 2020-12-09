的士司機疑趁等燈開門就地小便　網民批衛生差似慣犯：時間啱啱好

【的士／司機】人有三急有時都幾難忍，近日網絡流傳一段車cam片段，一名的士司機疑似在等候轉燈期間，開車門「就地解決」，而的士駛走後地上留下一灘水迹。不少網民看過片段都批評衛生意識極差，又笑言他應是慣犯，「時間掌握得啱啱好」。

一名的士司機疑似在等候轉燈期間，開車門就地小便，而的士駛走後地上留下一灘水迹。（fb「馬路的事討論區」影片截圖）

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有網民日前在facebook群組「馬路的事討論區」上載一條車cam片段，事發於上周二（1日）早上9時許，只見一輛的士在紅磡道駛至交通燈前，正等待轉燈期間，突然打開車門並站在馬路上，當轉綠燈後，司機急急返回車廂開車離開，地上則留下一灘水迹。

網民看完片段後都認為涉事司機當時正在小便，時間更是掌握得剛剛好，有人批評他毫無公德心，亦很不衛生，「整個水樽都唔好咁核突啦」、「下一個乘客要找續就……」。

有網民表示，明白職業司機的辛酸，但「條路前面轉咗就係和黃公園，對面亦都有個商場」，另有同樣駕駛「搵食車」的網民則指「去個廁所就320（元）」，很多司機是怕因停車如廁，最終被抄牌罰款。

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