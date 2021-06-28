貓肉球同佢個鼻一樣顏色？指甲其實係骨頭？幾個有趣貓爪冷知識

撰文： 波奇網 最後更新日期： 2021-06-28 15:30

之前看到過一張照片，小貓在X光下的右手，看一眼就被治癒了！哈哈哈哈這個小手手真的是可愛到骨子裏了，好想沉浸在萌寵的世界裏啊！但你們知道嗎，除了用來賣萌，貓爪還有很多你想不到的秘密呢。

貓主子走路就好像裝上了消聲器，從來都不會發出聲音，你知道這是為甚麼嗎？因為牠們用腳趾走路。

人如果用腳趾，而不是腳走路，估計會受不了吧，但貓咪不一樣，牠們是伏擊獵食性動物。這種特性確保了捕獵時不驚動獵物，可以加快速度，延長步幅。這樣就可以提高成功狩獵的機率，小貓咪可真聰明呀！

原來貓都有分左右撇？點圖睇睇更多有趣嘅貓爪冷知識▼▼▼

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我已經被萌的七葷八素了，要趕緊去抱着我家主子吸一口！

今日話題：你家的貓爪是粉色還是灰色？你覺得貓爪還有什麼秘密？

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