網紅夫妻竟將從小養大的狗狗安樂死　非因患絕症　真相曝光惹公憤

撰文： 波奇網 最後更新日期： 2021-06-02 09:30

養寵物的小伙伴們應該都知道「安樂死」，一般會用在寵物的生命末期，比如：不可治癒的嚴重疾病或傷殘，為了減輕牠們的痛苦而實施的無奈之舉。雖然這是主人做出的艱難決定，但一般也會得到大家的理解，畢竟…寵物脆弱的身體明明沒有治癒的希望，還要遭受病痛的折磨、苟延殘喘，實在太讓人揪心了……但是早前國外一對百萬粉絲的網紅夫妻「不得不」安樂死自己養了9年的狗，卻遭到了全網聯名抵制，各路大V發視頻罵她，連合作品牌方也和她解約……

事情是這樣的：Nikki Phillippi是外網一名小有名氣的生活博主，平時會發一些母嬰、烹飪等主題Vlog，曬曬一家人的幸福生活，吸引了超百萬的粉絲關注。她和丈夫Dan養了一條牛頭梗Bowser，出生沒多久就被夫妻兩人帶回了家。從他們剛開始做視頻，沒什麼人氣，到兩人結婚、生子，再到現在成為百萬大V，Bowser一直陪伴著他們，可以說是見證了他們9年以來的所有幸福時光。與其說是寵物，更像是他們的孩子。

作為全方位展示生活的網紅，Bowser經常會出現在Nikki的視頻裡，牛頭梗特有的憨憨性格，以及和一家人的友好互動，得到了許多粉絲的喜歡，甚至因為Bowser接到了很多品牌的恰飯廣告。就在上個月，Nikki發布了最新的INS和YouTube，配圖依舊是一家人和Bowser的溫馨合照。但仔細一看博文內容，所有網友都傻眼了：Nikki夫妻倆把Bowser安樂死了，照片記錄的是牠最後的時光……

Bowser因為什麼被安樂死？點圖看看事情經過及Nikki夫妻意想不到的後續發展👇👇👇

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一向溫和的狗狗，為什麼會突然攻擊人？

首先要明確一點，狗狗的性格跟品種沒有必要關係！並不是所有的金毛都親人，所有的牛頭梗都很兇殘。如果家養狗狗突然出現攻擊性行為，一定是有原因的。不管是低吼、齜牙、皺鼻子等等，這些其實是狗狗的溝通方式，因為牠們不會說話，只能用這種形式來告訴你牠現在感受到了威脅。主人需要及時分析和排查狗狗出現攻擊行為的原因，並消除威脅源頭，才能更好的糾正改正狗狗“不合適”的表達方式，幫助狗狗養成良好親人的性格，健康成長。

#01 恐懼相關的進攻性行為：最常見的攻擊類型。通常，當狗狗表現出恐懼和侵略的跡象時，牠會想辦法迫使附近的人離開，因為牠需要更多空間才能感到安全。面對這種情況時，我們所要做的第一件事是給牠更多的空間，而不是上前安慰牠，你的靠近可能反而導致牠更加緊張和恐懼。等牠逐漸冷靜下來後，再用食物或玩具轉移牠的注意力，從而解除警報。

#02 疼痛引發的攻擊性行為：處於疼痛狀態的狗狗通常是不希望被觸摸，並且可能會表現出攻擊性，以試圖擺脫困境。狗狗不能說話，牠不能告訴你牠很疼，所以如果你觀察到牠這一段時間總是心情暴躁，相比之前更具進攻性，那麼不妨帶牠去醫院檢查下，看看是不是哪裡出了問題。

#03 玩耍中的攻擊性行為：有時候狗狗在玩耍的過程中，或許因為被咬痛了，或許是著急冒火，可能玩著玩著就動真格的了（人和人也是一樣啊），這個時候就要立刻與狗狗分開，但如果在沒有牽引繩可以拉開的情況下，那自己也要小心點，不要被誤傷到。

#04 護食引發的攻擊性行為：護食是一種很重要的野外生存技能，這是狗狗的天性，因為在野外狗狗如果不保護自己的食物就會餓死。注意！不一定是食物哦，也有可能是心愛的玩具。狗狗正在進食或玩耍的過程中，請一定不要強行「爭奪」食物／玩具來樹立自己至高無上的「主人」地位，而是用獎勵的方式教給狗狗「自願交換」。

#05 其他攻擊性行為：能引發狗狗攻擊性行為的情況其實還有很多，比如說領地遭到侵犯等。

其實大部分狗狗通過主人的調教是完全可以教好的，只需記住沒有什麼是獎勵解決不了的。當然，這個過程需要主人花費大量的時間和耐心。如果自己沒有辦法教育狗狗，可以考慮把牠送到狗學校，由專業的訓犬師來幫助糾正、培養狗狗的行為習慣！既然決定養狗狗，就說明你已經做好所有的準備，願意用耐心和愛心來教育牠、愛護牠，不要因為狗狗一時犯錯，就代替牠做出如此極端的決定！

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維多利亞本來為可憐的比特犬尋家，沒想到發生可怕的咬人意外。（Vicotria LaBar@facebook圖片）

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